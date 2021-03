Escolta de delegada del Bienestar en Oaxaca encañona a edil

En medio de las protestas por la cancelación del proceso de vacunación a personas de la tercera edad contra COVID-19 en Santa Lucía del Camino y otros 10 municipios conurbados a la ciudad de Oaxaca, personal de seguridad de la Delegación de Programas de Bienestar de Oaxaca sacó un arma y encañonó a Dante Montaño Montero, edil de este municipio quien encabeza a las inconformes.

Tras bloquear cinco puntos de su municipio, Montaño Montero y presidentes de colonias que se prepararon y esperaban este día la jornada de vacunación trasladaron sus protestas a las instalaciones de Bienestar, en los límites de su municipio, dependencia a la que ingresaron para exigir dialogar con la delegada federal Nancy Ortiz Cabrera, quien buscaba salir del edificio.

Al momento de abrir por la fuerza las puertas e ingresar los inconformes, el personal de seguridad, presuntamente asignado a cuidar a la delegada federal, intentó contener a los manifestantes y en medio de la trifulca se acusó que sacó un arma contra el presidente municipal, quien de inmediato se abalanzó contra el hombre y comenzó el intercambio de golpes.

Al grito de "¡Somos pueblo, somos pueblo", el hombre que sacó el arma de fuego fue detenido por policías municipales quienes tras la trifulca se llevaron a rastras al hombre a los separos municipales en medio de los reclamos de los inconformes, quienes señalaban que su protesta era pacífica.

"Están vulnerando a los ciudadanos, el Presidente (López Obrador) siempre ha pedido que podamos encabezar las causas de la gente y hoy la causa de la gente es recibir la vacuna. Hemos visto en redes sociales como la gente se está empujando para la vacunación, se está vulnerando de ser contagiada, se están vendiendo lugares, rentando sillas de ruedas, esto no es posible. Ayer pedimos una explicación y no nos la dieron", señaló tras el altercado.

Montaño Pérez aseguró que llegaron de "manera pacífica" para pedir el diálogo cuando se encontraron a la delegada federal que arribaba al edificio.

"Nos encontramos con la compañera Nancy, le dijimos venimos pacíficamente y sus escoltas nos sacaron las armas. Nos amenazaron, nos cortaron cartucho, me golpearon, no me rajo porque estoy defendiendo legítimamente el derecho de la gente de mi pueblo", declaró ante los medios.

Esto aconteció mientras que el gobierno federal anunciaba la llegada de las 21 mil 450 vacunas para los municipios, atribuyó la cancelación a retrasos y dijo que el proceso se retomará el día de mañana.

Al respecto, el edil aseguró que lo único que piden es que se apliquen las vacunas que fueron asignadas a su municipio, pero destacó que el actuar de Nancy Ortiz es "una falta de respeto, de empatía y coincidencia con el Proyecto Alternativo de Nación que encabeza el Presidente de la República y de incapacidad para operar un programa que están necesario para los adultos mayores".

Aunque aseguró que no pide la renuncia de la funcionaria federal, pues debe ser el Presidente el resultado que le están dando sus funcionarios, sí anunció que presentará las denuncias correspondientes pues fue amenazado.

Minutos después, con la presencia de Francisco García López, secretario General del Gobierno de Oaxaca, comenzó una mesa de diálogo con los inconformes.