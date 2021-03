Mujer es criticada por aventar la carriola de su hijo para ser retratada con su pareja

Una madre se volvió viral en redes sociales luego de que se difundiera un video de ella alejando la carriola en donde se encontraba su hijo con el fin de poder retratarse sólo ella junto con su pareja.

El video fue grabado en la sección de Star Wars: Galaxy's Edge de Disneylandia, ubicado en Annaheim, California, cuando una joven mujer que estaba siendo retratada junto a su pareja y su hijo, quien estaba en una carriola, y momentos después decidió empujar la carriola para que ella pudiera posar sólo con su acompañante.

Una cuenta de Twitter y Tik Tok llamada Influencers in the Wild, la cual comparte videos de irreverencias por parte de influencers a la hora de crear contenido, publicó el video y se volvió viral, creando un debate entre los usuarios sobre si las acciones de ambas personas fueron incorrectas, con algunos argumentando que es completamente normal y válido querer tener una foto en donde no aparezcan los hijos, mientras que otros calificaron a la mujer de egoísta.