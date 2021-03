Universidad paga a sus estudiantes para no irse de ‘spring-break’

Los estudiantes de la Universidad Davis de California (UC Davis), recibirá una subvención de 75 dólares, 1550 pesos, si aceptan quedarse en la ciudad durante las vacaciones de primavera.

Según una publicación de Facebook de la universidad, las ‘becas de vacaciones de primavera’ de Healthy Davis Together se otorgarán a 500 solicitantes.

“El propósito de esta subvención de $75 es alentar a los estudiantes de UC Davis a no viajar durante las vacaciones de primavera y brindarles actividades alternativas para hacer durante la semana. Esta es una oportunidad para que los estudiantes creen una experiencia memorable para las personas con las que viven o con las que están conectados virtualmente", comenta la portavoz de UC Davis, Melissa Blouin, cita Fox News.

Las opciones que hay son la subvención Get Active, la subvención Get Artsy, la subvención para mejoras en el hogar y la subvención Let's Stay In. Deben canjearse en empresas seleccionadas del 22 al 26 de marzo.

Los solicitantes deben además tener una prueba COVID-19 programada durante las vacaciones de primavera. Mientras tanto, aquellos que elijan viajar fuera del estado en estas fechas, deberán estar en cuarentena durante 10 días después de regresar.

El incentivo es una de las medidas para reducir el número de estudiantes que viajen durante sus vacaciones, para prevenir que aumenten los contagios por coronavirus.