Detienen a conductor por manejar usando una silla para acampar

Compartieron fotografía de la silla en la que iba sentado este conductor. “El vehículo fue detenido por una ‘violación de equipo’", lee el tuit.

"Al acercarse, el policía notó que el vehículo no estaba equipado con asientos y el conductor estaba sentado en una silla de campamento", agregaron los de la patrulla estatal, sin especificar si la persona fue multada o sólo recibió una advertencia.

Recently, a trooper in the North Central Region stopped this pickup truck for an equipment violation. On his approach, the trooper noticed the vehicle was not equipped with seats and the driver was seated in a camping chair.

