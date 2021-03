Guardan otras intenciones

Son muchas las personas que, cuando estoy teniendo una conversación con ellas, dicen algo así: "Es que, como dices tú…" y yo me quedo pensando: ¿cuándo dije yo eso? A veces hasta le agregan el adverbio "bien" para calificar lo que, según ellas, yo dije: "Como bien dijiste hace un momento…" Estoy seguro de que a usted también se la han aplicado alguna vez, así que seré curioso y le pregunto: ¿qué sintió cuando se lo dijeron?

En la realidad todos los que usamos una frase así (yo también las he usado ocasionalmente) sabemos perfectamente porqué lo hacemos y esto es para "darle por su lado" a nuestro interlocutor. Sí, porque sabemos en el fondo que cuando usamos la frase "como bien dices", lo que queremos es que la otra persona sienta que recibimos la información que nos dio, la procesamos y en nuestro veredicto hemos considerado que lo que ha dicho está muy bien dicho, poniéndonos nosotros mismos en el papel del poderoso juez. Así hacemos sentir bien a la otra persona, según nosotros.

Pero la realidad es que este tipo de frases (como también otras que le mencionaré en un momento) tienen otra intención además de la aparente. Mencionarle a la otra persona la frase "como bien dices" tiene el verdadero propósito de "abrir la puerta" para que, a continuación, podamos decir cualquier mensada que se nos ocurra sin ser juzgados… ¿Y cómo la vas a juzgar mal? Si yo te acabo de decir que lo que tú dices "está muy bien"… ¡Ah, entonces se trata de un chantaje! Pues sí, de cierta forma es una curiosa forma de halagar al otro para "darnos permiso" de decir luego lo que se nos pegue la gana y que el otro esté comprometido a aceptarlo de buena manera. Así funciona.

Entre otras de las frases que tienen un "oculto" propósito alterno está la de "con todo respeto". Si a alguien le dicen: "es que señor, con todo respeto, pero me parece que usted es un idiota", al pobre señor lo están insultando abiertamente, pero aclarándole que lo hace "con todo el respeto que me merece". Yo digo que, si realmente lo respetara, no lo insultaría, ¿verdad? Así, la frase "con todo respeto" se usa ahora para justificar toda clase de insultos, agravios e injurias… Porque siasí es con respeto, no me quiero imaginar cómo sería sin él.

Es una verdadera pena que haya mucha gente en una situación grave de crisis económica, y andan vendiendo cosas en las calles o pidiendo que le regales una moneda. Es imposible ayudar a todos y algunos se enojan cuando no tienes otra opción más que decirles que no, a lo que algunos responden con la frase: "que Dios lo bendiga", frase que a mí me suena más a una mentada de madre que a un deseo de bienestar… ¿a usted no?

Y así me despido por hoy, querido lector, preguntándole: ¿qué otras frases con ocultas intenciones conoce usted?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA:

Rubí Esmeralda Saavedra: "Cuando escribes un texto que va entre comillas y al terminarlo ¿cierras con punto y después comillas o primero es la comilla y enseguida el punto final?".

LE RESPONDO:

Si lo que va entrecomillado es el final de un enunciado o un texto, el punto se pone siempre después de las comillas de cierre. Incluso, la Academia Española establece que se debe poner punto final después de las comillas de cierre incluso si antes hay un signo de interrogación o de exclamación.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

No es que yo tenga mal carácter. Lo que pasa es que tengo una rápida reacción al maltrato.