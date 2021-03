La percusión como esencia de la música

Un ritmo natural aborda al ser humano desde el vientre materno. Los latidos del propio niño y de su madre se hacen una sola sonoridad. Quizá esta situación acompaña a los seres humanos hasta el final de su existencia, por eso existe esa inclinación hacia el ritmo y las percusiones.

Este tema ha interesado al percusionista Carlos Morillón (Torreón, 1996), quien conversa sobre su origen y desarrollo musical, intereses y reflexiones en torno a la importancia de las percusiones en torno a la música.

Y es que el arte sonoro lo ha acompañado desde el nacimiento. Como hijo de un pianista, desde pequeño estuvo envuelto en un ambiente dodecafónico. Pero entre los cinco y seis años de edad, encontró su vocación en las percusiones.

"Yo empecé a estudiar piano y mis primeros años fueron ahí. Cuando mi padre decide mandarme a estudiar para poner en práctica mis conocimientos. Es ahí cuando no sabía qué onda, porque cuando estaba con el piano me empezó a gustar la batería".

Así, la batería se convirtió en su instrumento predilecto. Pero al momento de incursionar en una orquesta sinfónica se dio cuenta de que su instrumento no estaba incluido y que tenía que optar por otras variantes de percusión.

"Cuando fue eso tenía como ocho años. Me decían que era como una batería pero todo por separado. Me latió y me fui dando cuenta de que era más o menos lo que hacía con la batería".

Pasó un año y Morillón logró ser seleccionado nacional en una agrupación. Las percusiones se le presentaron como una gran familia de la cual nunca iba a terminar de aprender.

"La percusión es una de las familias más completas en la música porque puedes encontrar instrumentos tanto rítmicos, como melódicos, como armónicos. Puedes hacer muchísimas cosas que otros instrumentos no pueden hacer".

Recientemente, Morillón ha dado una plática junto a la Big Band Jazz Coahuila titulada El ritmo en nuestro entorno, misma que será replicada en Facebook mañana a las 20:00 horas. En ella, el músico abandona su papel como percusionista, pues su intención es abordar el tema de forma general. Esto para evitar que las personas sin educación musical no se sintieran integradas, pues la música es un factor universal, destinado a todo el mundo.

"Todos tenemos ritmo sin necesidad de ser músicos. Toda la vida tenemos un contacto con él, de cómo va apareciendo en nuestra vida diaria. Y platico un poco sobre en qué partes, en qué lugares, en qué momentos está el ritmo presente"

Morillón indica que actualmente se le está dando más importancia al percusionista, con más reconocimiento sobre su trabajo. Situación que hace algunos años menguaba.

"Sí ha trascendido porque cada vez se le va a dando un lugar que se merece".

Actualmente, Morillon se desempeña como productor musical en su estudio de grabación. También se ha aventurado en la composición y a la pedagogía musical. Además, es percusionista en el grupo versátil La Caries y músico extra en la Camerata de Coahuila.