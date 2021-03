Vuelve López-Gatell a conferencias nocturnas

Tras 19 días de haber informado que dio positivo a COVID-19, anoche reapareció públicamente el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Lo hizo de manera virtual en la conferencia nocturna en Palacio Nacional, donde aseveró que todavía tiene una carga viral para ser contagioso; sin embargo, usuarios de redes sociales difundieron fotos del funcionario captado horas antes sin usar cubrebocas en un paseo por el Parque México, en la colonia Condesa.

López-Gatell afirmó en la conferencia que se realizó una prueba de PCR que dio positivo de nuevo, por lo que todavía no se reincorporará a actividades presenciales.

"Hoy me hice la prueba, estoy monitoreando la transición de positivo a negativo; se [me] hizo la prueba en el InDRE [Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos], di positivo, lo que significa que tengo una carga viral lo suficientemente alta para ser contagioso y, aunque tengo el alta médica, no tengo la epidemiológica, por ello no podré reincorporarme a las actividades normales, pero sí por la vía virtual", comentó.

Cuestionado por las imágenes que circularon en redes sociales en las que se le ve en algunas tomas sin cubrebocas, el funcionario no negó ni afirmó que se tratara de él.