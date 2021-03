Reaparece López-Gatell en conferencias sobre COVID

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, reapareció en la conferencia vespertina de manera virtual, afirmó que se realizó una prueba de PCR que dio positivo de nuevo, por lo que todavía no se reincorporará a actividades presenciales.

"Me incorporo hoy, saludo a los reporteros que están en Palacio Nacional, después de 19 días, lo comentó como lo dijeron el doctor Alomía, el doctor López Ridaura y el doctor Ricardo Cortés; ya estoy completamente recuperado, me siento con ánimo, con entusiasmo de seguir avanzando en la vacunación contra COVID", dijo.

El funcionario resaltó que el día de hoy asistió al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) para realizarse una prueba COVID y comprobar si la falta de sintomatología indica que ya es negativo al virus, sin embargo, el resultado fue positivo, por lo que aún no se reintegrará a las actividades presenciales.

"Hoy me hice la prueba ,estoy monitoreando la transición de positivo a negativo, se hizo la prueba en el INDRE di positivo, lo que significa que tengo una carga viral lo suficientemente alta para ser contagioso y aunque tengo el alta médica no tengo la epidemiológica, por ello no podré reincorporarme a las actividades normales, pero sí, por la vía virtual y unos días más por esta vía y esperando que pase a ser negativo me pueda incorporar a las actividades presenciales".

Cabe mencionar que el pasado martes un reportero, durante la conferencia vespertina, solicitó una "prueba de vida" del subsecretario Hugo López-Gatell al director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura.

"En el caso del subsecretario Hugo López-Gatell cuál es su estado de salud, le comento que se han manejado versiones en internet de que señalan que no está bien, señalan prácticamente que no ha aparecido de manera virtual, aludiendo de que está delicado. ¿Habrá la posibilidad de que al menos, como dicen en las redes, den unas pruebas de vida del doctor, que está bien?, se oye gracioso pero si viera uno todo lo que hay en redes, es un bombardeo y una infodemia que crea mucha incertidumbre", expuso el reportero,

Ante la pregunta, López Ridaura aseguró que no es necesario presentar una prueba de vida del subsecretario, puesto se encuentra asintomático con deseos de empezar participaciones virtuales en la conferencia, y estimó que en esta semana probablemente realice apariciones presenciales.

México acumula 192 mil 488 muertes por COVID-19. Al corte de este miércoles, 10 de marzo, México sumó 6 mil 674 contagios por COVID-19, para dar un total de 2 millones 144 mil 558 casos confirmados, informaron autoridades sanitarias durante el informe técnico de coronavirus.

Asimismo, se detalló que el número de muertes aumentó a 192 mil 488, esto es, 699 más que el día anterior.

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.

Respecto a los detalles del plan de vacunación, el subsecretario López-Gatell explicó que este lunes a nivel nacional fueron aplicadas 277 mil 086 dosis de la vacuna contra COVID-19 a adultos mayores.

Informó además, que desde el inicio de la estrategia nacional de vacunación se han aplicado en total 3 millones 488 mil 118 dosis.

Así como el coronavirus muta, nuestra sistema inmune evoluciona. Nuevos descubrimientos en torno a la letalidad e impacto de "B.1.351", la variante del SARS-CoV-2 detectada en Sudáfrica, demuestran que así como esta es capaz de limitar los beneficios del plasma convaleciente de pacientes con COVID-19 y los efectos de las vacunas que combaten la enfermedad, nuestra respuesta inmune no se queda con los brazos cruzados y lucha por desafiarla, evolucionando y adaptándose a los requerimientos para proteger al cuerpo humano.

En el estudio, que aún está en la espera de ser autorizado para su publicación, de Regeneron Pharmaceuticals, una empresa farmacéutica estadounidense observó la forma en que las mutaciones de virus se comportan frente a tratamientos para su combate con el plasma convaleciente de 20 pacientes, el suero de 22 personas vacunadas y 30 anticuerpos monoclonales, con el objetivo de conocer a qué grado podrían agravar los esfuerzos de científicos y especialistas a través de tratamientos inmunizantes, ya que estos fueron diseñados frente a una versión distinta del virus.