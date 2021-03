Preocupa a Miroslava Sánchez invalidez de coalición en Coahuila

La aspirante a la alcaldía de Torreón por Morena, Miroslava Sánchez Galván dijo que es importante que su partido político fije su postura sobre la sentencia que dictó el Tribunal Federal Electoral en su sala regional de Monterrey referente a invalidar la coalición entre Movimiento Regeneración Nacional, UDC y PT para el proceso electoral del próximo domingo 6 de junio.

Señaló que a la brevedad, debe darse a conocer si se acudirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o si se aplicará un plan B en caso de que Morena tenga que ir sin coalición considerando también que podría haber ajustes en las cuotas de género. “Sí nos afecta esta resolución porque los tiempos ya los tenemos encima y si no se toman las decisiones inmediatamente y los días pasan y no se resuelve ni siquiera quiénes van de candidatos o candidatas pues es tiempo valioso que se necesitará para avanzar en el trabajo territorial, no es una cosa que esté en mis manos pero yo quisiera que ya se resuelva”, expresó.

Insistió en que espera que en el menor tiempo posible el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional Electoral tomen decisiones e informen a la militancia y a la ciudadanía en general sobre el rumbo que tomará Morena para la próxima jornada de votaciones, considerada la más grande de la historia de México no solamente por el crecimiento del número de electores y electoras sino también por el número de cargos que se elegirán.

Sánchez Galván agregó que tampoco se les ha notificado oficialmente la fecha para celebrar la encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar a las candidatas o candidatos idóneos.

Dijo que esta situación es preocupante dado que el próximo 25 de marzo se tiene que entregar al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) la planilla completa. “Es preocupante, yo sí estoy preocupada, yo sí hago un llamado al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional Electoral a que ya sea lo que sea pero ya, porque el tiempo va a estar en contra nuestra. ¿Qué necesidad hay de que le regalemos tiempo (a los partidos de oposición)?, nosotros tenemos la posibilidad y la necesidad de que se tomen las decisiones, de que se actúe a la brevedad posible y que avancemos como partido, como debe ser”, concluyó.