'Goku' protagoniza campaña de vacunación contra COVID-19

A través de su perfil en Twitter, la ciudad de Somerville, en Massachusetts, Estados Unidos, compartió un tuit en el que recuerdan la importancia de aplicarse la vacuna para combatir el COVID-19, usando como referencia la transformación del personaje de anime en 'Super Saiyajin'.

"Las vacunas COVID actúan como un refuerzo para su sistema inmunológico. Entonces, cuando tenga la oportunidad, aumente su poder de lucha contra las enfermedades. Todos podemos ser #SuperSaiyan en la lucha contra el #COVID19", agregaron adjuntando un gif de 'Goku' realizando la mencionada transformación.

COVID vaccines act like a power up for your immune system. So, when you get the chance, get your disease fighting power boost. We can all be #SuperSaiyan in the fight against #COVID19. pic.twitter.com/cf2HhRejFW