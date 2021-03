AMLO gobierna desde el odio: Loret de Mola y 'Brozo'

Este miércoles se estrenó el episodio número 22 de Latinus, en el cual 'Brozo' y Carlos Loret de Mola charlaron sobre el movimiento del Día Internacional de la Mujer en México y criticaron las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pretendiendo que se encontraban en el Palacio Nacional en el mismo lugar donde AMLO ofrece sus conferencias matutinas, ambos periodistas criticaron las vallas de protección colocadas al exterior del recinto y las relacionaron con el privilegio con el que presuntamente el mandatario rige su gobierno.

"El símbolo de la semana, el símbolo del desprecio del presidente a las mujeres es la valla, la única obra que se ha terminado este sexeneo, no han acabado Dos Bocas, no han acabado el aeropuerto, no han acabado el tres, pero las vallas", inició argumentando Loret.

Hablaron sobre la violencia de género en el país, la consideración de Morena para lanzar a Salgado Macedoneo, quien ha sido señalado por presuntos vínculos con el delito de violación, para una gubernatura en el país.

"Esta jaula de oro que ha construido el presidente a su alrededor no es por miedo, es por odio. Odia mucho López Obrador y se le nota todos los días, se le nota ahí en su jaulita de oro, como odia, odia y gobierna desde el odio", agregó el periodista.

Además recordaron el pasado 8 de marzo en Palacio Nacional, cuando el presidente reunió a sus mujeres del gabinete en el escenario para celebrar el Día de la Mujer y cantar el tema 'Es un honor estar con Obrador'.

Otro de los temas que se tocaron en su charla fue el de las vacunas en el país, criticando la gestión del gobierno, la ausencia de vacunas y presuntamente las mentiras sobre el estado de salud del Subsecretario Hugo López-Gatell.

"¿Son inútiles o ya son adictos a la mentira?", cuestionan.