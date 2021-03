Hija de Manlio Fabio Beltrones habría ocultado 10 mdd al expresidente del PRI

Mediante una investigación realizada por el periódico internacional 'El País' se mostró el presunto vínculo que tiene la hija del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones, Sylvana Beltrones, con las cuentas millonarias de la familia en la Banca Privada d'Andorra (BPA).

De acuerdo a los documentos y datos obtenidos por el medio, la actual senadora priista por Sonora, abrió una cuenta en la banca entre 2009 y 2010 con 10.4 millones de dólares, mismos que fueron registrados cuando Sylvana tenía 26 años de edad y no laboraba en la política.

Poco antes de su apertura en la banca, entre 2008 y 2009, fue su madre y esposa del expolítico quien abrió también dos cuentas, una a su nombre y otra con el máximo nivel de privacidad.

De acuerdo a las declaraciones que hizo la mujer ante las autoridades, los cerca de 2.8 millones de dólares en su cuenta responden a la venta de su departamento en Miami.

“Tengo más de 40 años de privilegio de servir públicamente. Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un Gobierno inicia un combate político, hay una investigación. No será la primera vez ni la última que se investiga a un político”, declaró Beltrones ante las investigaciones abiertas hacia él y su familia.

En 2015 la jueza de Andorra, Canòlich Mingorance Imputó a la familia Beltrones Sánchez por presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de una causa conocida como Operación Sonora, referente a que Manlio fue gobernador de 1991 a 1997 y al puesto actual de su hija.

Luis Alejandro Capdevielle, empresario y diputado, también es vinculado a la familia, pues Sylvana asegura que la cantidad a la que es relacionada de 10.2 millones corresponde al divorcio de él, pues le pidió que oculatara la suma para protegerlo durante su proceso de separación.

“La nueva investigación consiste en determinar una vez más la licitud de los recursos depositados en Andorra. Y nos investigan a las mismas personas, a la familia Beltrones y a mí, por los mismos hechos. Se están violando derechos fundamentales. Este es un caso juzgado y resuelto. Todo quedó ya aclarado “, declaró Capdevielle luego de la apertura de la investigación durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador.