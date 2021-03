Películas que cambian de género cinematográfico a mitad del relato

Las historias que innovan siempre destacarán en parte por esa propuesta narrativa poco convencional que presentan y que las diferencia de otras.

Hay películas que combinan géneros cinematográficos para enriquecer sus tramas, pero luego hay historias, como estos casos, que le dan un giro a su trazo y cambian por completo de género, a mitad del relato, lo que las hace por eso interesantes.

World War Z

Aunque en general mantiene su concepto de cinta de zombis, la primera mitad la historia se sostiene en la acción, mientras que para el final, cambia a un tono de suspenso y drama más que terror.

Bridge to Terabithia

Basada en el libro homónimo, la película parece inicialmente un relato infantil sobre un par de niños y sus aventuras en un mundo fantástico, pero eventualmente revela ser un drama sobre el duelo.

The world’s end

Comienza como una ordinaria película cómica sobre un grupo de amigos en una noche de fiesta, visitando bares; de pronto parece girar al drama, cuando se convierte en una invasión alienígena.

Audition

La historia es toda una montaña rusa de emociones, dado que comienza algo así como comedia, un viudo haciendo ‘audiciones’ buscando esposa. Termina en una masacre, antónimo de cómo inició.

He Loves Me... He Loves Me Not

Cuando narra desde el punto de vista de ella, una joven enamorada de un doctor, parece un romance, pero luego cuenta desde el punto de vista de él y resulta que no hay amor, sino obsesión.

Eliza Harvest

Parte de su misterio radica en revelar poco a poco sus secretos; así, la llegada de la joven protagonista a su nueva casa, pasa del romance al suspenso, girando a la ciencia ficción y el terror.

Side Effects

El concepto propone el que parecería un drama un tanto genérico con sus reflexiones a los problemas mentales y las farmacéuticas. Gira entonces al suspenso, guiado en venganza y engaño.

From Dusk Till Dawn

Por un buen rato pareciera que la historia va concretamente sobre unos criminales y el viaje con la familia que mantienen como rehenes. Quién diría que de pronto, es una cinta de vampiros.