'Me viene grabando las piernas'; denuncia acoso en pleno Día de la Mujer

A través de redes sociales ha trascendido la denuncia de una mujer que acusó a un hombre de 'grabarla' mientras viajaba en el transporte público, en pleno Día de la Mujer.

La mujer que en redes se identifica como Verónica Aranda, funcionaria pública del ayuntamiento de Benito Juárez, en la ciudad de Cancún, denunció ser víctima de acoso por parte de un pasajero que aseguró iba grabándole las piernas mientras viajaba en el transporte público.

Para respaldar sus acusaciones, Aranda compartió un par de videos en su perfil de Facebook donde le hace frente al hombre después de darse cuenta que presuntamente éste la venía grabando.

Tal como se observa en uno de los videos, el hombre sostiene su teléfono celular con la cámara y la linterna encendida hacia Verónica, mientras ella lo graba y muestra que está vistiendo una falda con tacones.

"No crea que no lo vi que me está grabando, muy mal día para grabarme las piernas, pésimo día para grabarme, es una falta administrativa. Aquí estoy con los regidores, con mucho gusto yo paso con los regidores, con mucho gusto yo paso mi queja a Igualdad de Género, ¿va? No se disculpe, no lo vuelva a hacer, no se meta con otra mujer, menos con una niña. Gracias", dice la mujer visiblemente molesta mientras el sujeto simplemente se limita a asentir.