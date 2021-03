Como cada día, este miércoles el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador encabezó su conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

En el acto, el mandatario aprovechó para enviar su pésame por la muerte de la actriz Isela Vega, a quien calificó como "una mujer extraordinaria, de avanzada".

Posteriormente, en ronda de preguntas y respuestas, López Obrador fue cuestionado sobre el caso de Luis Fernando Salazar, aspirante a la alcaldía de Torreón, por los vínculos que tendría con Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas que enfrenta un proceso de desafuero, y si considera que esta relación podría afectar a Morena.

El Ejecutivo federal respondió que "debe ser el pueblo quien decida" en este proceso y que "en lo electoral, son los partidos los que tienen que decidir, nosotros lo que vamos a procurar es que se respete el voto de los ciudadanos".

Destacó que con el acuerdo nacional que se impulsa, se busca que haya transparencia y legalidad en los comicios, "que los ciudadanos decidan libremente quién debe de gobernarlos".

"Afortunadamente todos aceptaron la carta que envié para hacer un acuerdo en favor de la democracia, pero que nadie esté pensando que es pura faramalla, tenemos que hacer valer la democracia en el país", advirtió.

López Obrador agregó que "en la democracia, nadie se va a sentir absoluto y nada de que el pueblo se equivoca o no sabe, no. El pueblo es mayor de edad y sabe elegir. Entonces, es un llamado a que haya democracia y si hay candidatos que están impedidos por ley; es decir, que tienen antecedentes penales, pues no deben ser candidatos, eso está prohibido en el momento del registro de las candidaturas", dijo el presidente, llamando a los partidos a investigar y preguntar a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación que impidan una posible participación electoral.