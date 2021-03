Ordenan captura de Gutiérrez de la Torre

La fiscalía capitalina busca detener a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, expresidente del PRI en la Ciudad de México, y a sus presuntos cómplices, como la diputada local Sandra Vaca, Priscila "M", Adriana "R" y Roberto "N", luego de que un juez del Tribunal Superior de Justicia local (TSJ-CDMX) girara una orden de aprehensión contra todos, quienes son imputados por el delito de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, y de publicidad engañosa, así como del delito de asociación delictuosa.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas bancarias de Gutiérrez de la Torre y de los otros sospechosos.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) considera que pudieron escapar del país y se pueden ocultar en la frontera sur en Guatemala u Honduras.

Por ello ha solicitado la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR), del Instituto Nacional de Migración y de las fiscalías estatales para la búsqueda, localización y aprehensión de estas personas.

En este sentido, ayer se conoció que Gutiérrez de la Torre tramitó un amparo para evitar ser detenido, al tiempo que Sandra Vaca no ha podido ser localizada por el Congreso, desde la semana pasada.

El político priista interpuso la demanda de garantías el 4 de marzo de este año, la cual ya fue admitida a trámite por el juez Jorge Antonio Medina Gaona, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en materia Penal.

Programó la audiencia para el 29 de marzo a las 12:00 horas, fecha en la que determinará si le concede la protección definitiva de la justicia.

Sobre la situación de la diputada local Sandra Vaca, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Margarita Saldaña Hernández, explicó que no cuenta con fuero, por lo que puede ser detenida en cualquier momento.

Comentó que el artículo 66 de la Constitución de la Ciudad de México establece: "Las personas servidoras públicas -incluidos los diputados locales-, son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo. En la Ciudad de México nadie goza de fuero".

Ante ello, aclaró que el Congreso local no está facultado para impedir la labor de la FGJ para cumplimentar la orden de captura de la legisladora.

El coordinador del PRI en el Congreso local, Tonatiuh González Case, sostuvo que es "respetuoso de la determinación judicial", con respecto a la orden de aprehensión que fue girada a la diputada de su partido, Sandra Vaca, y otros militantes.

Comentó que sobre estos hechos, "me enteré por los medios", dado que no fue posible contactar con la legisladora. Sin embargo, por las constantes faltas de Vaca Cortés a las sesiones ordinarias o en comisiones, a nadie le extrañó que este martes no pasara lista, pues, en la mayoría de las ocasiones que llega a pasar lista, casi de inmediato se desconecta.

Sobre Gutiérrez de la Torre, contra quien también existe un mandamiento judicial de captura, el dirigente priista en el Congreso capitalino reveló que desde hace tiempo no tiene contacto con él.

HABÍAN DADO CARPETAZO A INVESTIGACIÓN

Esta situación se da a más de siete años que se denunciara de manera pública una presunta red de prostitución al interior del PRI en la Ciudad de México, luego de eso a la entonces Procuraduría Capitalina se presentaron tres denuncias; sin embargo, la administración del extitular de la dependencia, Rodolfo Ríos Garza, declaró que la indagatoria "no fue concluyente" y dio "carpetazo" a las denuncias.

El 11 de septiembre de 2020, la actual fiscal general de justicia capitalina, Ernestina Godoy Ramos, hizo una declaración pública en la que anunció una ampliación en las diligencias para perfeccionar la investigación en contra del exdirigente priista, por considerar que la indagatoria realizada anteriormente había sido deficiente, omisa y lejana.