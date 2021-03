Nuevo León rechaza 4 mil 680 dosis 'echadas a perder'

La Secretaría de Salud de Nuevo León regresará a la federación 4 mil 680 dosis de la vacuna Sinovac, de origen chino, al considerar que no serían efectivas y además podrían representar un riesgo en caso de aplicarse, ya que llegaron al estado en condiciones inadecuadas de conservación, y así habría ocurrido en otras siete entidades.

El titular de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos, comentó que las vacunas "no son enchiladas, papitas ni refrescos", sino sustancias que ayudan a que los seres humanos tengamos inmunidad, y en caso de aplicarlas así, "echadas a perder", se podría poner en riesgo a las personas, pues pensando que están inmunizadas podrían contagiarse y morir.

Las 4 mil 680 vacunas, dijo De la O, forman parte de un lote de 33 mil 480 dosis que se recibieron en el estado, y según pudo verificar personal de la dependencia, venían en hieleras que las mantenían a una temperatura de 13 grados centígrados, cuando deben conservarse a una temperatura de 2 a 8 grados, para que tengan efectividad.

De acuerdo con el funcionario, también se han detectado "vacunas echadas a perder" en Campeche y Oaxaca, así como en Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Michoacán y Guanajuato que, junto con Nuevo León, forman parte de la Alianza Federalista.

Expresó que las dosis que estaban destinadas para inmunizar a los adultos mayores del norte del estado llegaron en el avión, se checaron y al verificar que no sirven, "así me fuercen, no las vamos a aplicar en Nuevo León, porque es más importante la salud que todo".

Por su parte, la Secretaría de Salud de Coahuila informó que recibió un memorándum de la federación en el que se especificó que la vacuna de Sinovac, recibida el 7 de marzo, se mantiene en condición estable a no más de 14 días a 25 grados centígrados y a no más de 5 días a 37 grados.

En el mismo se detalló que se garantiza que el lote conserva los estándares de traslado y conservación, por lo que se instruyó a las autoridades locales administrar el biológico a la población programada.

El Gobierno de Coahuila precisó que el proceso de vacunación se mantiene, esto con base en el aval técnico.