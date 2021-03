Bla bla bla

Como lo mencione en la columna de la semana pasada vamos a hablar de la comunicación. Si, si comunicación. Algo que está entre nosotros desde que estábamos en la panza de mamá, mientras escuchábamos su voz y reaccionábamos con diferentes movimientos.

Hay varias maneras de comunicarnos, desde las palabras, los gestos, hasta inclusive podemos hacerlo con la mirada y movimientos corporales.

La comunicación es una de las herramientas más importantes que tenemos para poder tener relaciones efectivas con los demás. Mediante la comunicación me expreso, transmito sentimientos, ideales, sueños, las cosas que me gustan y las que no y así voy conociendo mejor a las personas y expresando mis intereses.

¿Para qué es tan importante comunicarse con los demás? Para poder expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nos sirve además para mejorar nuestras relaciones. Nos ayuda a crecer como seres humanos.

Cada uno de nosotros tiene una personalidad y manera de ser diferente y nos vamos a expresar y comunicar de maneras distintas y eso está bien, no existe una sola manera de hacerlo, lo importante es poder realizarlo, para exteriorizar lo que nos sucede y fortalecer el vínculo con las demás personas.

Tanto en ámbitos laborales como personales, una comunicación efectiva es muy importante para evitar malos entendidos y malestares con las personas. Debemos comprender que las otras personas no están en nuestra mente, cada uno tiene su mundo, sus ideas y conceptos, por lo que, si yo quiero algo, debo expresarme correctamente para que las personas de mi alrededor puedan entender que es lo que quiero, lo que siento, lo que me pasa y así puedan comprenderme.

En las empresas sucede que cuanto más claros son los mensajes y más eficaces son las comunicaciones estas tienen un mayor desempeño a comparación de otras donde el problema de la comunicación está a la orden del día.

En las relaciones más allegadas y de pareja me atrevería a decir que es una herramienta esencial y que solo con la comunicación es como se puede lograr una mayor empatía con la pareja y así armar un proyecto de vida juntos.

Como puedes ver la comunicación es fundamental para nuestras relaciones. Hoy día tenemos muchas maneras de hacerlo, yo prefiero la clásica cara a cara, pero también podemos hacerlo por llamados, cartas, WhatsApp, mails y hay más ideas para los que se ponen más ingeniosos aún.

Debemos tener en cuenta que para que nuestra comunicación sea efectiva debemos de ser claros, concisos para no marear al otro y siempre tenemos que respetar a la otra persona, fundamental.

Para resumir el comunicarnos de una manera efectiva nos puede abrir muchas puertas, ayudarnos a cerrar tratos de negocios, mejorar las empresas y mejorar nuestras relaciones interpersonales. Espero que les sirva esta información y ahora que aprendimos a escuchar y comunicarnos efectivamente, seguiremos hablando de otros temas interesantes. Los leo.

Escríbeme a [email protected]

