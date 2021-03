Durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, explicó que el proceso de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) podría finalizar en 26 años, razón por la cual aún no se presenta ninguna cifra definitiva que señale un daño materializado.

Al inicio de su comparecencia, Caso Raphael señaló que los primeros recursos asignados al aeropuerto de Texcoco se remontan al presupuesto de 2014 y que la cancelación del proyecto no ha concluido.

"No estamos ante un hecho completamente pagado o cerrado, se trata de un proceso dinámico que tiene un conjunto de escenarios jurídicos financieros y económicos que pueden completarse en 26 años".

Agregó que en ningún momento se estableció un pliego de observaciones como cuantificación de un presunto daño a la hacienda pública, ni tampoco existe ningún señalamiento hacia un servidor público, además de que no hay ninguna promoción de sanción por conductas graves, por lo que al no tener ningún elemento punitivo, con estos resultados queda claro que no existe o existió la intencionalidad de imputar alguna conducta ilegal a un ente o a un gobierno.

Aclaró que con esta auditoría no se presenta ninguna cifra definitiva que señale un daño materializado, porque el proceso de construcción y cancelación del aeropuerto aún no concluye, solo se emiten recomendaciones de carácter preventivo propositivo para la mejora de la gestión.

Dijo que una vez que concluyan los resultados de la auditoría, asumirá sus conclusiones.

Continúan comparecencias por caso NAIM

Integrantes de la Comisión de Vigilancia también se reunirán el próximo martes 16 de marzo con el auditor de Gasto Federalizado; el 23 con el responsable de Seguimiento.

Además, el martes 6 de abril verán al director Jurídico y el 13 con el de Cumplimiento Financiero.

Lo anterior, con el fin de continuar con el análisis de la Cuenta Pública del 2019.