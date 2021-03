Se entera que su novio es infiel al querer comprar ropa en internet

Una publicación en redes sociales se ha hecho viral al detallar cómo una persona se dio cuenta que su novio la engañaba, luego de buscar hacer una compra de una playera por internet.

El intercambio entre vendedora y la potencial compradora fue compartido por la cuenta Depop Drama, recoge el diario Mirror.

Ahí, la clienta pregunta por una playera en venta, que se promociona con una fotografía tomada en una habitación que le resulta ‘familiar’, la de su novio.

“Oye, pregunta extraña, pero ¿conoces a alguien llamado [nombre borrado]?”, pregunta la mujer. Cuando la otra le responde que sí, la primera pregunta de nuevo, ahora si la imagen fue tomada en la habitación de este hombre. "Sí, fue porque dejé mis cosas en su casa. ¿Por qué preguntas? ¿Lo conoces?", dice la vendedora. “Sí, lo conozco, es mi novio. ¿Por qué estabas en su casa?", reclama la mujer.

Lo peor es que la vendedora no hizo mucho caso y escribió: "¡Dios mío, lo siento mucho, no lo sabía! ¿Todavía estás interesada en el top?" Evidentemente la otra mujer le dijo que no, intercambio de textos que ha generado risa entre internautas.

when u find out through depop that ur boyfriend is cheating pic.twitter.com/FgHd4Hx2uS — Depop Drama (@depopdrama) March 6, 2021