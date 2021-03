Mujeres tosen a conductor que no quiso brindarles servicio por no llevar cubrebocas

Un conductor de Uber fue agredido por un grupo de mujeres quienes se negaron a portar el cubrebocas como lo establecen las medidas sanitarias, razón por la que el trabajador se negó a brindarles el servicio.

Fue a través de redes sociales que trascendió el momento grabado desde la ciudad de San Francisco, California, EUA, donde el conductor identificado como Subhakar Khadka, de 32 años, captó el momento en que fue violentado por el grupo de pasajeras, quienes incluso le tosieron.

Tal como se observa en el video que registró la cámara del vehículo, una de las mujeres que no llevaba cubrebocas comienza a insultar al chofer para después toserle, seguida por otra que imita sus acciones.

Segundos después comienzan las agresiones físicas, pues incluso intentan arrebatarle su teléfono celular, además de arrancarle el cubrebocas.

"Nunca les dije nada malo, nunca maldije, no me criaron de esa manera. No golpeo a la gente, no me criaron de esa manera", dijo Khadka a CBS San Francisco, añadiendo que la discusión empezó porque les pidió que se colocaran el cubrebocas en el interior del auto.

Según los reportes de la policía, una de las mujeres incluso utilizó gas pimienta contra él.

Anti-maskers in California physically assault and cough on an Uber driver pic.twitter.com/k5fyhyvid2 — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) March 9, 2021