Aves bloquean el camino y conductor comparte la imagen

"Un resultado de vivir en los niveles de Somerset en invierno", tuiteó Kingscott, de 26 años, junto con una foto de las aves revoloteando. "Tener que parar por varios miles de estorninos cruzando la calle", agregó.

“Había varios miles de ellos. Estaban por todos lados. Se prestan a fotografías impresionantes. Se lucen muy bien ante la cámara […] Fue algo extraordinario. No puedes evitar quedarte un poco impresionado", comentó más tarde a la BBC, una vez que su tuit se hiciera viral.

Además, la imagen es más curiosa dado que muestra pájaros volando muy cerca del suelo, una ruptura con los patrones de vuelo habituales de los estorninos.

La escena a su vez recuerda a la película de Alfred Hitchcock, ‘Los pájaros’ (Birds), una historia sobre una ciudad costera en donde las aves de pronto comienzan a actuar descontroladas y violentas.

