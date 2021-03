¿Es hora de volver?

El domingo tendría que haber sido un buen día, por fin, tras un año de desencuentro, la afición regresaría a casa. La directiva del Club Santos Laguna pujó porque se les permitiera un 40 % de aforo en el Corona; finalmente, el Gobierno del estado cedió. Habría cabida para 12 mil personas con boleto pagado en el TSM, para presenciar el Santos Vs. Necaxa.

Se había programado que la venta de boletos libre finalizara el domingo a las 2:00 de la tarde, pero las cosas no salieron como se esperaban, por lo que se prolongó cuatro horas más. Al final, “solo” 6,510 personas entraron con boleto pagado, un “poquitito” más de la mitad lo que se esperaba.

¿Por qué la directiva luchó por ese 40 %? ¿Es mucha la diferencia entre un 40 % y un 30 %, que era lo más factible para obtener de permiso? Yo creo que sí. Tengo entendido que durante el tiempo que se jugaron los partidos sin público, a los jugadores se les pagó su sueldo en un 80 % (por ahí me dijeron, al menos hasta el año pasado), pero que sería suficiente con que entrara un solo aficionado con boleto pagado al estadio para que el club estuviera obligado a pagar los sueldos al 100 %... y miren que los sueldos de los jugadores de Primera División no son cualquier cosa. Siendo así, se entiende que el club luchara hasta el final por obtener el 40 % de entradas.

Doce mil personas en un encuentro contra Necaxa en la jornada 10 no estaba nada mal. La directiva, además, apostó a que el ayuno de un año de futbol en directo para sus aficionados iba a ser motivación suficiente para que pagaran “un poquito más” por su boleto, si es que no hacían uso del “dinero electrónico” que se les compensó a los abonados de hace un año, esos que no pudieron terminar en la grada su torneo pagado. Pero el pueblo fue claro en su mensaje: por un lado, hubo quienes no pudieron esperar más; por el otro, hubo muchos que se reservaron su derecho a regresar.

Llama mucho la atención no se “llenara” el estadio y ambas posturas me parecen entendibles y muy respetables. Es decir, voy al estadio cumpliendo todos los protocolos de seguridad, en un estadio al aire libre y respetando sana distancia y cubrebocas, mientras que por el otro fue un “prefiero esperar”.

¿Le habrán salido las cuentas al club? Esperemos que sí, pero sobre todo, esperemos que las medidas de salubridad, y el apego a ellas por parte de los asistentes, hayan sido suficientes para que los casos de covid-19 no se disparen en la Comarca.

En lo futbolístico, el partido estuvo movidito. Más de un lado que del otro. Pero aunque el visitante no tuviera muchos argumentos, intentó llegar al área contraria, en medida de sus posibilidades. Se vieron golazos del bendecido “Santi” Muñóz y del recién llegado Juan Otero. Se vio a un equipo de casa con ganas de jugar.

El próximo compromiso en el TSM será dentro de 15 días, más o menos. Mucho dependerá de que no se registre una alza en el número de contagios para que las puertas del TSM se vuelvan a abrir. ¿Qué pasará entonces? Ya se verá.

Queda claro que, desde hace un año, no se pueden hacer planes a largo plazo, pero siempre las buenas intenciones prevalecen ante todo. Amén, así sea.

Hay que reconocer que el club intentó hacer las cosas bien el domingo pasado, y que la gran mayoría de los aficionados acataron las instrucciones y medidas que se les exhortó a tomar.

¿Conclusiones? No podemos culpar al club por intentarlo. ¿Motivos para que no se agotarán los boletos? Le apuesto a tres, en orden: covid-19, aumento en los precios y rival poco atractivo.

Parece que el domingo pasado fue un buen día, ya lo confirmaremos al paso de unos días.

Eduardo Sepúlveda // @Foko_54