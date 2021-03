Gobierno es incorruptible y cero impune en compra de medicinas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno es incorruptible y "cero impune" a la hora de adquirir medicamentos para la población, afirmó que farmacéuticas y diferentes grupos de interés tenían "secuestrada" a la Cofepris, por lo que fue necesario cambiar al titular de dicho organismo.

"Tenían secuestrada a la Cofepris, tenían sus representantes las farmacéuticas y quienes manejaban la Cofepris decidían si se usaba un medicamento o no, por qué no se usaban nuevos medicamentos si había interés de una farmacéutica vinculada al gobierno, todo eso lo estamos moviendo, acabamos de cambiar al director de Cofepris, una persona buena que estaba, Novelo, pero ya grande, y ahí se requiere mucho vigor y aplomo, y se nombró a un joven extraordinario; Alejandro Svarch que es incorruptible, ahí sí ni vayan los políticos a verlo, es más yo creo que no los va a recibir", dijo.

El mandatario afirmó que su gobierno garantizará los medicamentos que se requieran en todo el país, enfatizó que debido a la pandemia, la atención de las autoridades se ha centrado en la mitigación del virus, pero que no se ha dejado de lado el fortalecimiento del sistema de salud.

"Tenemos que garantizar que no falte el medicamento, ahí vamos y con la pandemia nos detuvimos, no hemos dejado de trabajar, con una mano atendemos la pandemia y con la otra fortalecemos el sector salud, espero que con la vacuna podamos dar más atención al sistema de salud y dejar un buen sistema de salud pública".

Desde Palacio Nacional, el presidente comentó que hace un año no se creía posible que los institutos nacionales de salud y hospitales de tercer nivel ofrecieran servicios gratuitos, pero resaltó que a la fecha, esto es una realidad.

"Decían que no sería posible la gratuidad, pero ya es posible, hay gratuidad, es decir, no se cobra la atención y esto lo queremos extender a todo el país, garantizar como nunca lo que ya está en la Constitución: el derecho a la salud".