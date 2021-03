Hombre aprendió a bucear para buscar los restos de su esposa desaparecida

Por siete años Yasuo Takamatsu lleva realizando una inmersión diaria en busca de los restos de su esposa desaparecida en el tsunami de 2011 que azotó Japón.

El hombre de 64 años perdió a su esposa Yuko hace 10 años en este devastador desastre natural en la ciudad de Onagawa. Dos años después, Takamatsu consiguió su licencia de buceo y ahora se sumerge con la esperanza de encontrar sus restos.

Hasta ahora, lleva un mínimo de 470 inmersiones. "Me sumerjo como si fuera a encontrarme con ella en algún lugar. Siempre pienso que puede estar en algún lugar cercano", dijo él a la agencia AP.

Una vez al mes también se une a las autoridades locales que realizan búsquedas submarinas de los restos del alrededor de 2500 personas que aún no han sido localizadas.

"En el último mensaje de texto que me envió, me dijo: '¿Estás bien? Quiero irme a casa'. Estoy seguro de que todavía quiere volver a casa. Quiero llevarla a casa", cuenta Takamatsu, que dice no dejará de buscar mientras pueda seguir buceando. "Últimamente hay noticias de restos encontrados. Por eso creo que es importante seguir buscando sin rendirse", concluye.