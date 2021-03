Muro en Palacio Nacional 'ayudó a detener provocaciones', asegura AMLO

Al asegurar que se pudo evadir el acoso, que se resistió y no se cayó en la trampa de la violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el muro de vallas metálicas de más de dos metros instaladas frente a Palacio Nacional sirvió para detener la provocación, y "salimos bien" de las manifestaciones que se realizaron ayer por el Día Internacional de la Mujer.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que si no se hubieran instalado estas vallas se hubiera puesto en riesgo a mucha gente, y denunció que algunas manifestantes traían sopletes, marros y martillos con el objetivo, aseguró, de vandalizar Palacio Nacional.

El presidente López Obrador agradeció a los funcionarios encargados de seguridad y de manera especial a las mujeres policías de la Ciudad de México que "resistieron estoicamente agresiones y que no cayeron en la provocación".

"Aprovecho para decir que afortunadamente se pudo evadir el acoso, que no se cayó en la trampa de la violencia el día de ayer, y que se resistió frente a la provocación. Quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad, de manera especial a las mujeres policías que resistieron estoicamente agresiones y que no cayeron en la provocación, se puede decir que fueron agredidas y no se agredió a manifestantes, a quienes protestaron.

"También celebro que haya ayudado el muro porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional. Si no se pone el muro se hubiera puesto en riesgo a mucha gente, tanto a las que protestaron, y protestaron hombres también, como siempre provocadores, infiltrados, y se hubiesen puesto frente a frente con las mujeres policías, con los policías Y hubiese habido muchos riesgos, afortunadamente el muro ayudó a detener la provocación".

En el Salón Tesorería, el mandatario indicó que algunas asistentes traían sopletes, marros y martillo, pero destacó que no hubiera daño a civiles, "desde luego policías mujeres quemadas que están siendo atendidas, no graves afortunadamente, ni civiles ni policías graves. Salimos bien".

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con las acciones implementadas "muestra con claridad" que su gobierno es distinto a otros pues, indicó, se garantizan las libertades, se evita la confrontación, la violencia.

"Esto no sucedía antes cuando estaban saqueando impunemente a México, esto es nuevo, estas protestas en contra del gobierno con la bandera en el feminismo, cuando en realidad todo esto está impulsado por el conservadurismo que está siendo afectado en sus intereses", agregó.