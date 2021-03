vibremospositivo

MUJER

¿Porque alzar la voz junto a la mujer este mes de Marzo? ¿Por qué buscar un mundo de igualdad en el que tengamos las mismas oportunidades y derechos? ¿Porque aplaudirles, reconocer su trabajo, no solo en mundo laboral, si no también, en el mundo cotidiano?

Simplemente porque todos aquí conocemos el valor de una mujer, todos los que están leyendo esta columna fueron gestados, cuidados, y nacidos gracias a una mujer que decidió traerlos a este increíble mundo.

A mí, como a la mayoría de los niños me contaron que veníamos de una cigüeña que nos dejaba en la puerta las casas donde se encontraban los papas, pero al empezar a tomar consciencia, incluso mucho antes, sentí o percibí siempre cerca a mi madre.

No lo recuerdo, pero he visto videos o fotografías, donde me cantaba desde que me encontraba en su vientre, me asigno una habitación, en la cual, adorno emocionada con juguetes y con todo lo necesario para cuando yo viniera al mundo. Pude ver en sus ojos, el brillo y la felicidad de saber que veía en camino.

Cuando llegué y me recibió el mundo con una fuerte nalgada, pude escuchar su voz a lo lejos, sus llantos, su alegría, su cansancio y su ilusión.

Los primeros años la despertaba por las noches continuamente para que me alimentara, ella se ocupaba de bañarme, de cuidarme y una que otra vez, la moje o la ensucie, mientras cambiaba mis pañales y yo me movía.

¿Adivinen cuál fue mi primera palabra, y seguro la mayoría de muchos de ustedes? "Mama", ¿Fue casualidad?

Al ir creciendo y entender un poco más la vida, recuerdo el día que me llevo por primera vez al kínder y percibí una tristeza mas en ella que en mí de dejarme solo por primera vez, pero después, el reencuentro fue increíble al regresar a casa y tuviera la comida lista, para mí, para mi hermana y mi papa.

Todas las enseñanzas que me regalo durante los primeros años de vida me marcaron, aún recuerdo nuestro primer momento difícil, la muerte de mi abuela, su madre, a mis 4 años, cuando yo no entendía mucho, llego la noche y le pregunte, mama… ¿qué paso? ella me sentó en el jardín y me dijo: "Mira al cielo", "La estrella más grande es tu abuelita Lupe, ella siempre te estará protegiendo, vigilando y cuidado" "Ella no se fue, ella está aquí con nosotros, cuando la extrañes, cierra los ojos y habla con ella" y desde entonces, nunca he dejado de hablar y sentir cerca a mi abuela.

Pasaron los años, crecí, ella siempre pendiente, ella siempre atenta, ella siempre a mi lado, aunque me fui por el mundo, me tropecé y cometí errores, ella siempre tiene las palabras correctas, la risa perfecta, y el impulso que necesito para continuar.

¿Porque celebrar a la mujer este mes, el 8 de marzo o cualquier otro día?

Porque nadie debe olvidar que ellas nos dieron la vida, y nos la siguen dando con cada consejo, cada beso, cada abrazo, cada sopita, cada bendición por las mañanas.

Y si, aprovecho para decir que tengo a una gran mujer como Madre, quien cumple años, este mes y que agradezco a la vida que me siga demostrando el porqué engrandecer y celebrarlas siempre.

¿Y tú, por qué celebras a la mujer?

