Reporta México 319 muertes por COVID

México reportó 319 nuevas muertes por la COVID-19 en las últimas 24 horas para acumular un total de 190,923 fallecimientos, informó este lunes la Secretaría de Salud.

Además, se reportaron 1,877 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 que hacen un total de 2,130,477 contagios.

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto en el de decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Desde el comienzo de la pandemia han sido estudiados en México 5.62 millones de pacientes, informó el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, en conferencia de prensa.

Además, dijo que hay 1,675,996 personas que se consideran recuperadas.

Agregó que el número de casos estimados es de 2,324,954 al considerar aquellos que esperan el resultado de la prueba. Entre ellos, hay 43,511 casos activos estimados, es decir, un 2 % del total que ha presentado síntomas en las últimas dos semanas.

Reportó que hasta ahora se evidencia una ocupación media del 27 % de camas generales. Entre los 32 estados del país seis están entre el 30 % y 49 % de saturación general, mientras que las otras 26 entidades tienen menos del 30 % de ocupación.

En cuanto a camas de terapia intensiva, con respirador, existe una ocupación nacional del 30 %, con Ciudad de México con el 52 % de saturación, 10 entidades entre 30 % y 49 % y las otras 21 entidades con menos del 30 % de ocupación.

En cuanto a las defunciones, la capital mexicana es el foco de la pandemia, y acumula el 19,1 % de todas defunciones a nivel nacional, es decir, casi una de cada cinco muertes.

PLAN DE VACUNACIÓN

En la conferencia se informó de que hasta ahora se han aplicado 2.849.630 dosis contra la covid-19, mientras 604.339 personas del personal sanitario y educativo han recibido las dos dosis necesarias del esquema de vacunación para lograr la inmunidad.

Además, 1,425,037 personas adultas mayores de 60 años han recibido una primera dosis.

Con 126 millones de habitantes, México tiene comprometidos 34.4 millones de dosis de la estadounidense Pfizer, 79.4 de la británica AstraZeneca, 35 de la china CanSino, 24 de la rusa Sputnik V, 10 de la china Sinovac y 51.4 de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

LÓPEZ-GATELL, CASI RECUPERADO

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó este lunes que está "casi totalmente recuperado" y espera reintegrarse a sus actividades esta semana.

"A ver si esta semana ya me reintegro. Solo me falta salir negativo en la prueba de control para asegurar que no contagio. El viernes aún salió positivo", dijo.

"Básicamente él está estable. Ya no tiene ningún signo ni síntomas de enfermedad activa", informó el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, en la conferencia de prensa diaria del reporte técnico del coronavirus.

"Seguramente él será quien no esté dando a conocer en las siguientes horas la evaluación médica que tuvo este día y determinar cuándo puede incorporarse a sus actividades cotidianas", añadió.

El funcionario dijo que los síntomas que López-Gatell manifiesta en esta etapa "son los congruentes a un síndrome post COVID, cuando la persona ya está en una fase de recuperación".