Agreden con gas lacrimógino a diputada de la CDMX en Palacio Nacional

La diputada local de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega grabó mediante una transmisión en vivo a través de su Instagram cómo oficiales de la policía que se encuentran detrás de las vallas de Palacio Nacional, la agredieron con gas lacrimógeno.

Alessandra quería acercarse a las vallas para intentar grabar a los oficiales, pero al estar a menos de un metro de los objetos metálicos, una gran ola de humo impactó directo en su cámara, bloqueando la imagen en su celular.

Rápidamente la política se alejó y fue auxiliada por otras mujeres que se encontraban a su alrededor, mojando con una botella de agua su rostro y ojos para disminuir el ardor.

"Yo no estaba haciendo nada más que acercarme al muro en completa paz", "Estoy muy triste con la policía de este país, veanlo bien porque este wey me dijo pendeja y me aventó gas", mencionó durante su transmisión.

Alessandra Rojo ha atraído la atención de miles de mujeres en México por su labor en el congreso, impulsando leyes y normas en pro de la erradicación de la violencia de género.

Este lunes por la mañana lanzó un tema conmemorativo a través de Spotify.

"Por ti, por Milah y Lucah y por todos las y los suyos. Hoy más feminismo que nunca. ¡Que viva la lucha de las mujeres y que viva el #8M!", escribió junto a un video donde aparece cantando con su hija mayor en el exterior del Palacio de Bellas Artes.

