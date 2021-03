Exigen mujeres vigilancia ante amenaza de vecinos en Monclova

A 67 días de que una mujer de casi 60 años de edad fue brutalmente golpeada por un vecino con una pala, la Fiscalía General del Estado, no ha procedido contra los agresores y las rencillas y las amenazas de más agresiones a la golpeada y sus hijas crece, denunció la parte afectada.

Marcela Carrizalez, hija de la mujer golpeada con la herramienta de trabajo, sostuvo que su hermana fue herida con arma blanca, a otro familiar le fracturaron un brazo, a su hija la lesionaron en el rostro, a su otro hijo, de 12 años lo golpearon, a su yerno le dejaron una lesión de cuatro o cinco centímetros en la nariz “y aunque llamamos, la policía llegó hasta mucho después” afirmó.

Sostuvo que estos hechos ocurrieron el primero de enero, y aún cuando los agentes de Seguridad Pública llegaron tarde, arrestaron al principal agresor, yerno de una vecina, pero no lo llevaron a la comandancia, porque cuando la parte afectada acudió al día siguiente para levantar la denuncia como le indicaron los uniformados, el golpeador no estaba detenido.

Carrizalez dijo que su mamá presentó denuncia formal pero el Ministerio Público no avanza en la investigación y no hay fecha para llevar el caso al Juzgado. Declaró que tampoco le promovió una orden de restricción para que el sujeto ya no se acerque a la calle donde viven.

Tampoco turnaron el caso ni le informaron que podrían ser asesoradas por algún órgano de gobierno por su condición de mujer o de su nieto menor de edad.

Ni el Instituto de Empoderamiento de la Mujer ni la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) tienen conocimiento de los hechos y son las instancias que debieron ser notificadas para intervenir y coadyuvar en defensa de las afectadas y del menor.

Indicó que solicita a la Dirección de Seguridad Pública rondines continuos, principalmente en fin de semana cuando el agresor va a visitar a su suegra y se pone a tomar. También dijo que buscará a la autoridad que corresponda para que extienda una orden restrictiva para que el denunciado no pueda acercarse al domicilio de ellas, pues la noche del domingo pretendió introducirse a la vivienda de los denunciantes de manera agresiva, con insultos y vejaciones.