Padre regaña y obliga a disculparse a su hija por hacer 'twerking' en TikTok

En redes sociales ha trascendido el momento en el que un padre reprende a su hija y la obliga a disculparse después de publicar videos de ella realizando 'twerking' en TikTok, situación que ha dividido opiniones entre internautas.

El material que se ha viralizado con millones de reproducciones muestra al padre junto a la joven mientras ésta ofrece disculpas por el material que ha estado publicando.

"Quiero pedirle una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos en los que me denigro. Esto lo hago con toda la vergüenza porque no es lo que mis padres me enseñaron", dice la 'tiktoker', mientras el hombre la continúa cuestionando sobre el porqué de sus actos.

"¿Por qué haces ese tipo de cosas?, ¿eso eres tú?, ¿esos videos te representan en algo? Tú eres una niña de casa y que va bien en la escuela, tú no tienes porque estar enseñando las nalgas", señala el padre, mientras la joven se nota visiblemente avergonzada.

Por más padres así, que corrigen sus hijos e hijas a tiempo, cuiden lo que hacen sus bendiciones menores de edad en tiktok o en cualquier red social pic.twitter.com/9ptcoWh7oc — ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (@escup1tajo_bebe) March 4, 2021

Ante lo ocurrido, internautas opinan que el padre actuó bien y que a fin de cuentas lo hizo 'para proteger a su hija de los peligros de internet', mientras que otros consideran que la 'humillación pública' era 'innecesaria'.