Pelea entre empleadas y clienta de una tienda se vuelve viral en redes sociales

El altercado ocurrió en Scottsdale, Arizona, dentro de una sucursal de la tienda Bath & Body Works, la cual se especializa en productos de belleza y del hogar, luego de que una clienta comenzó a discutir con otros compradores y una empleada del lugar luego de que fue acusada de no tomar la distancia requerida mientras esperaba en la fila para pagar.

Luego de unos segundos, una empleada comenzó a pelear a gritos con la clienta, quien reaccionó jalándole el cabello pero fue derribada al piso por otra empleada que acudió a defender a su compañera, tumbando varios productos de sus estantes en el proceso.

Otros empleados del lugar lograron separarlas en cuestión de segundos y obligaron a la clienta problemática a retirarse.

El video de la pelea se volvió viral en Twitter, en donde ya obtuvo más de 10 millones de reproducciones y más de 200 mil likes.

A whole fight just happened at bath & body works I’m dying pic.twitter.com/ocumzj8G9f