Sacerdote 'se confunde' y pone rap durante misa virtual

Los hechos trascendieron en una parroquia ubicada en el pueblo de Burtonport en Donegal, Irlanda, donde el religioso identificado como Padre Pat, transmitía en vivo la misa del miércoles, cuando repentinamente comenzó a sonar el tema 'Young Prophet' del rapero Black the Ripper.

"Black the Ripper, un poquito de rap por la mañana te despierta", bromeó el padre tras el incidente, el cual provocó risas en él y entre los feligreses.

#Breaking - An Irish priest was given an almighty shock when his sound system blasted rap music during a livestreamed Mass.

