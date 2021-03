Siete dramas biográficos sobre destacadas mujeres de la historia

Las historias de la vida real llevadas al cine usualmente se llenan de importantes lecciones y mensajes, ya que, retratando particularmente a los personajes destacados que marcaron al mundo, se permiten reflexionar sobre aquello por lo que pelearon y por lo que son recordados.

Específicamente, estos son dramas biográficos de mujeres únicas que dejaron su huella por las causas que defendían y la lucha constante que hicieron por mejorar su contexto, de forma que su vida es un ejemplo que pone en alto a la mujer.

Frida

Salma Hayek tomó la batuta en esta reflexiva e ilustrativa biografía sobre la mexicana Frida Kahlo, una artista marcada por la tragedia que supo expresar y revolucionar a partir de su pintura.

On the Basis of Sex

Biografía de Ruth Bader Ginsberg, una mujer que luchó por la equidad de género y las mismas oportunidades de salario y empleo en Estados Unidos, en una época donde la mujer era minimizada.

Elizabeth

Esta reina británica fue una mujer que se negó a llenar las expectativas de los hombres y decidió romper las barreras de lo establecido, especialmente porque no había habido una mujer en el poder.

Erin Brockovich

Un drama legal que gira alrededor de la lucha de esta activista que pelea contra una compañía que contamina el ambiente con sus desechos tóxicos. Relato inspirador sobre alzar la voz sin claudicar.

The Glorias

Cuenta la historia en diferentes etapas de su vida, de Gloria Steinem, una activista a favor del derecho a la mujer, que pelea al lado de otras compañeras en busca de la equidad y el respeto.

Hidden Figures

Excelente gracias a su tratado narrativo y compromiso en pantalla, cuenta la vida de tres matemáticas afroamericanas derribado las barreras racistas con su talento en la NASA, en 1962.

Colette

Aborda la historia de la escritora francesa Sidonie-Gabrielle Colette, atrapada personal y profesionalmente por un esposo controlador y manipulador que toma crédito del trabajo de ella.