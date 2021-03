'Las mujeres pertenecen a la cocina'; Burger King desata polémica con tuit del 8M

A través de su cuenta oficial en Twitter, Burger King de Reino Unido, compartió su mensaje que forma parte de una campaña por el 8M con la intención de llamar la atención de sus consumidores, además de referirse a 'la búsqueda del empoderamiento de las empleadas a través de una carrera culinaria'.

"Las mujeres pertenecen a la cocina", decía el primer tuit de la empresa, el cual fue seguido por otros que 'intentaban' explicar esta frase.

"Si quieren, por supuesto. Sin embargo, sólo el 20% de los chefs son mujeres. Tenemos la misión de cambiar la proporción de genero en la industria de los restaurantes al empoderar a las empleadas con la oportunidad de seguir una carrera culinaria ¡Estamos orgullosos de lanzar un nuevo programa de becas que ayudará a las empleadas de Burger King a perseguir sus sueños culinarios", se lee en las respuestas al tuit.

We are proud to be launching a new scholarship programme which will help female Burger King employees pursue their culinary dreams!