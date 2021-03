Antigua fotografía encontrada en un libro usado es devuelta a sus dueños

Recientemente, la mujer decidió acudir a las redes sociales por ayuda para devolver la imagen a sus dueños y afortunadamente la historia tiene un final feliz.

Compartió en Twitter preguntando si alguien reconocía a las personas de la imagen, un hombre, una mujer y dos niñas, y 48 horas después recibió una respuesta de Carol Howlett, de Hudson, Ohio, quien reconoció al hombre como su tío Sheldon, detalla la agencia UPI.

Howlett pudo ayudar a Johnson a ponerse en contacto con Valerie Sudduth, de 65 años, de Richardson, Texas, quien confirmó que era la niña más joven de la foto.

Luego Victoria envió la instantánea a Sudduth y hace unos días ella finalmente la recibió. Valerie dice que la imagen fue tomada en 1964. Comenta que su padre había muerto y su madre se había casado recientemente con Sheldon Sudduth, un hombre que conoció en la iglesia. Esta era la primera foto de la familia nueva juntos. "Estaba muy, muy feliz porque tenía un nuevo padre", dijo Sudduth a ABC News.

About 15 years ago I found this family portrait in a book I brought home from a used bookstore in NYC. I look at it every few years and wish I could find the girls and return it. I love this picture.

Maybe Twitter could figure out who they are.

cc @DrinkSolaPop pic.twitter.com/eBxSkMZ2SF