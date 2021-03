La Columna de Rosell

Hoy seré uno de los miles de conejillos de indias dentro del Estadio Corona.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme así lo ha dado a entender, hoy será un experimento, depende mucho del éxito del manejo y cumplimiento de los protocolos de los asistentes al Santos-Necaxa para empezar a autorizar más eventos masivos concretamente en Torreón.

Dependerá mucho de nosotros y así debemos de comportarnos hoy domingo en la casa de nuestros guerreros.

Las reglas son sencillas: Usar siempre el cubre bocas (que también es cubre nariz) desde la llegada al estadio y durante toda tu estancia, obvio cuando comas o bebas algo te lo quitas y de inmediato te lo vuelves a poner.

Conservar la distancia y mantenerse en su lugar, no permanecer en las explanadas haciendo grupos. Prohibido ingresar con mochilas, banderas, bolsas grandes, etc.

Cada vez que puedas lava tus manos y usar gel antibacterial.

Prohibido fumar cigarros de tabaco o electrónicos, no escupir. Al terminar el partido seguir el protocolo de desalojo permitiendo que salgan los ocupantes de las primeras filas.

Evita reuniones en el estacionamiento dirígete inmediatamente a tu coche. Ya en otros estados y estadios se ha permitido gente en las tribunas y los resultados no han sido malos, incluso a principios de febrero en Mazatlán la Serie del Caribe fue por momentos un desorden en cuanto la nula sana distancia y el mal uso del cubrebocas, obvio existieron contagios, pero afortunadamente nada alarmante permitiendo que el semáforo en el puerto se mantuviera en naranja.

La idea aquí en Torreón es ser un ejemplo, que con disciplina y orden se pueden llevar a cabo este tipo de espectáculo, que los días posteriores al partido no haya reportes en nuestra ciudad de un alza en el número de contagios, si no lo contrario, para así tener esperanzas de que vuelva el futbol y eventualmente el beis, la lucha, el basquet, en fin, un regreso paulatino a nuestra añeja normalidad. Se va a permitir la asistencia de niños mayores de 12 años eso hace que nosotros los adultos seamos todavía más conscientes y estemos siempre atentos a que todo se desarrolle en orden. Si cae uno o varios goles de parte del Santos Laguna los puedes celebrar gritando sin quitarte el cubrebocas, puedes brincar, saltar, y levantar los pulgares a tus vecinos de butaca en señal de festejo colectivo. Ahora, es importante que seas consciente de esta situación, si ya decidiste ir al estadio tienes que entender a cabalidad que vas a tener que ajustarte a la reglas o protocolos que se te indicarán, se va a vender cerveza trata como nunca de medirte, el alcohol desinhibe, relaja y por ende puedes bajar la guardia, no dejes que esto suceda, no querrás aparecer a nivel continental como el clásico covidiota. Por otro lado, que alegría de volver a la cancha de los Guerreros, ya ni nos acordamos como es un partido “en vivo”, ver a nuestros futbolistas luchando por agradar a la tribuna será un regreso a la felicidad completa, no la echemos a perder si queremos ver al campeón León contra los laguneros el próximo domingo 21 de marzo y así sucesivamente, nada se compara a estar en el estadio de futbol, nada. La pelota está en nuestra cancha, las autoridades nos dan la oportunidad de que podemos ser lo suficientemente civilizados para salir con éxito de este experimento y así ayudar para que los escenarios deportivos de nuestra ciudad abran sus puertas al alma y corazón del deporte profesional, sus aficionados