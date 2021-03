Dichos de Sor Juana

Es entendible que en su loa escenificada en el Colegio de San Pablo de la capital virreinal, Sor Juana tenga también como robusto subtema el conocimiento, el saber, dado que tiene entre los personajes a Naturaleza, Ciencia, Discurso, Entendimiento, Música y Atención (de attentionis: observar).

Por ello, después de que Atención dice “si la ciencia no soy / soy condición necesaria”, Música la apoya entonando la máxima que viene sirviendo de asunto a estas líneas: “está probado / que el que no fuere atento / no será sabio”.

Es recurrente el tema del saber, del conocimiento, en la obra de la Décima Musa, porque entre los grandes propósitos a los que dedicó su vida se cuenta el estudio, es decir, el afanarse en adquirir conocimiento.

Y se empeñaba muy comprometidamente en la tarea de estudiar porque era autodidacta. Así que, por la carencia de maestro, aprender le exigía mucha atención.

En la Respuesta a Sor Filotea dice con algo de ironía: “[…] no puedo decir lo que con envidia oigo a otros: que no les ha costado afán el saber. ¡Dichosos ellos! A mí, no el saber (que aún no sé), sólo el desear saber me le ha costado […]”. Mucha dedicación le costó la sabiduría almacenada en su mente.

La Americana Fénix recurrió mucho a su capacidad de atención para llegar a ser la suprema poeta, la poderosa intelectual, la inmensa erudita, la inconforme mujer que fue. Pero la genialidad que alcanzó, según lo hace notar en varios lugares, se debió a que se empeñó en aplicar, verdaderamente aplicar su atención. Por ello se puede considerar muy atinada la máxima que conviene repetir y repetir: Sor Juana dice: “está probado / que el que no fuere atento / no será sabio”.