Rechaza AMLO miedo ante blindaje de Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que la línea de vallas colocada frente al Palacio Nacional, a unos días de la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es para evitar provocaciones y proteger edificios históricos, lo que no impide su derecho de manifestación.

"Va a haber una manifestación de mujeres, están en todo su derecho de protestar, de manifestarse, pero hay mucha provocación", dijo López Obrador en un gira trabajo por el estado de Yucatán para supervisar las obras del Tren Maya.

"Hay mucha gente que se infiltra y lo que busca es causar daño, utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos de ningún bando", añadió.

El mandatario dijo que con esa medida lo que se busca "es que no haya heridos de las fuerzas de seguridad pública, ni queremos que las mujeres que protestan salgan afectadas, dañadas, tenemos que protegernos".

Además, dijo que con las vallas también se busca proteger los edificios históricos y los monumentos históricos.

"Cuando se pinta Bellas Artes, cuando se raya el Palacio Nacional, cuesta trabajo despintar porque hay que pedirle permiso, autorización al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)".

Señaló que "no se puede estar afectando la cantera de estos edificios que tienen siglos, entonces es mejor protegerlos, pero no se impide el derecho de manifestación".

"Imagínense que no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso que no se confunda, no es miedo", expresó López Obrador.

Las declaraciones de López Obrador, quien ha acusado que el movimiento feminista en México está manipulado, es señalado por colectivos y organizaciones de mujeres de no tener sensibilidad ante la violencia que sufren las mujeres en este país y de no contar con perspectiva de género.

ESCRIBEN NOMBRES DE VÍCTIMAS

Como respuesta a la instalación del "muro de la paz" frente a Palacio Nacional, el colectivo Las Brujas del Mar difundió que escribieron los nombres de mujeres víctimas de feminicidio en México.

En sus redes sociales, las feministas compartieron un par de imágenes en donde destacan los nombres de Ingrid Escamilla, Brenda Josselín, Wendy Paloma, Claudia Alarcón, quienes supuestamente fueron asesinadas por razones de género.

"No hay forma de callar los justos reclamos de las mujeres, por más que lo intenten", escribieron en la publicación.

Y agregaron: "Intervención de las compañeras de CDMX en el muro que rodea el Palacio Nacional, enlistando los nombres de las víctimas de feminicidio en el país".

La intervención, como lo llamó el colectivo, se dio luego de que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y el propio mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador, respondieran a las diferentes críticas surgidas tras la colocación de las vallas frente al Palacio Nacional y monumentos históricos de la Ciudad de México.

OBLIGACIÓN DE PROTEGER

Aunque considera que es legítima y reivindicable la demanda de las mujeres para erradicar la violencia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se implementará un operativo para la marcha de hoy, para cuidar a las personas que no son partícipes de la movilización para conmemorar el Día de la Mujer y para resguardar el patrimonio cultural de la humanidad.

“Es un Gobierno que atiende a las mujeres y que siempre dice ‘no están solas’ y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para erradicar la violencia hacia las mujeres; sin embargo, también como Gobierno debemos proteger a las personas que pasan cerca de una manifestación que no es pacífica y también tenemos la obligación de proteger el patrimonio cultural de la humanidad, el centro de la Ciudad”