Siria a 10 años: cuatro conflictos que persisten

A diez años, la guerra siria no ha terminado. Ha mutado y su intensidad ha disminuido, pero solo relativamente. Apenas entre enero y febrero, ISIS cometió más de 100 atentados en ese país, sin mencionar los ataques y bombardeos de distinto tipo cometidos por otros actores. Esa no es, parece, una intensidad suficiente como para atraer la cobertura mediática con la frecuencia del pasado. Pero no, la guerra siria no ha terminado. Me concentro en cuatro conflictos que persisten.

La guerra siria nunca fue una guerra a dos bandos. En ella luchaba de un lado el presidente Assad, asistido por Rusia, Irán y por milicias chiítas armadas y financiadas por este último. Contra el presidente combatían milicias "laicas" afiliadas al Ejército Sirio de Liberación, milicias islámicas locales, la filial de Al Qaeda en Siria, e ISIS. Potencias regionales como Arabia Saudita, Turquía y Qatar, asistidas por EUA y otros aliados, se encargaron de armar, financiar y apoyar a las milicias rebeldes. Sin embargo, muchas de las milicias rebeldes también competían y combatían entre sí. Todos peleaban contra ISIS e ISIS peleaba contra todos. Muchas milicias, tras perder posiciones y sentirse reducidas, decidieron pactar un cese al fuego, y a pesar de distintos altibajos y momentos de ruptura, se fueron paulatinamente sujetando a sus términos. Pero hay otras milicias, apoyadas principalmente por Turquía, que han optado por seguir peleando incluso hasta hoy. Ese es el primero de los conflictos que subsisten. Un segundo conflicto es el existente entre Turquía y las milicias kurdo-sirias. Tras sus victorias contra ISIS, ahora esas milicias, entrenadas y armadas por EUA, controlan un 25% de Siria. Esto genera tensiones en Turquía desde hace tiempo. Recordemos que los kurdos son un grupo étnico con presencia en cinco países. La minoría kurda más importante se ubica en Turquía, y desde hace años, Ankara sostiene un choque armado con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Turquía argumenta que las milicias kurdo-sirias son una rama directa del PKK, considerado un grupo terrorista por Ankara. El presidente turco había amenazado que llevaría a cabo una incursión militar "contra el terror", incluso si eso le llevaba a enfrentarse con las tropas de EUA. Cuando hacia octubre de 2019, Trump decidió replegarse y no defender a sus aliados kurdos ante la invasión turca, fue Rusia quien tuvo que entrar a mediar. Sin embargo, esa zona de Siria, se mantiene como una bomba de tiempo. Un tercer conflicto es el de Israel en contra de Irán y sus aliados. A medida que Assad fue recuperando terreno, Irán, su aliado, ha afianzado sus posiciones en Siria. Israel, país fronterizo que considera a Irán como su mayor enemigo en la región, busca impedir que Teherán o cualquiera de sus aliados, cuente con ventajas que podrían ser utilizadas para atacarle y desde hace años, bombardea constantemente territorio sirio para lograrlo. Por último, está el conflicto que varios actores tienen con ISIS. Esa organización fue muy golpeada tanto por parte de la coalición internacional liderada por Washington como por parte de Assad y sus aliados. Sin embargo, la agrupación subsiste. Solo en Siria se estima que mantiene unos 10 mil combatientes, los cuales, siguen cometiendo decenas de atentados. Estas son muestras. Aunque Siria ya no acapare reflectores. Aunque algunos de los conflictos cambien de formato. La sangre sigue siendo derramada. Millones de personas siguen viviendo fuera de sus hogares sin poder regresar. Las guerras no terminan por inercia. Se pueden negociar ceses al fuego. Pero no la paz. La paz hay que construirla. A diez años, es importante seguirlo diciendo. Twitter: @maurimm