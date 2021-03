Adultos mayores de Allende esperaban con 'ansias' vacuna contra COVID

Este sábado inició la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca y las primeras dos personas que recibieron la primera dosis coincidieron en manifestar que esperaban con ansias la vacuna, sentirse más protegidos tras aplicársela e invitaron a la población a acceder al biólogio; considerando lo contagioso del virus y las vidas que ha cobrado.

Jesús Héctor Alcázar Reyes, odontólogo de profesión, originario de Durango pero con más de cuatro décadas de vivir en Allende; fue el primer adulto mayor varón que recibió la vacuna y manifestó que no se va a descuidar y segurá tomando las medidas sanitarias, aunque revelo que se siente más protegidos con la vacuna.

"Estaba deseoso ya de recibirla, puesto que ya soy una persona adulta, jubilado del IMSS, ya no entré en el bloque de la gente activa de la salud, dónde vacunaron a los trabajadores de la salud; entonces si esperábamos ya con ansias, porque seguimos activos; aunque ya no dentro del gremio federal", indicó Alcázar Reyes.

Finalmente, recomendó a toda la gente que acudan a vacunarse, manifestó que no le dolió porque la enfermera que le aplicó la dosis tiene manos de ángel y no sintió ni el piquete.

María del Rocío Marrufo Gutiérrez fue la primera mujer en recibir una de las dos dosis de la vacuna de AstraZeneca en Allende, quien manifestó estar contenta de que llegara la vacuna a su municipio; pues lo ve como un rayito de luz para combatir al Coronavirus e invito a la población de adultos mayores de 60 años a vacunarse.

"Porque este virus que tenemos en todo el mundo es muy mortal. A mí ya me tocó vivirlo con mi familia y es muy triste. Yo los invito a qué se vacunen. Mi mamá se fue en tres días y mi hermana estuvo muy mala, se le colapso un pulmón; incluso no hay medicamentos, porque todavía es desconocido el virus. No hay medicamentos, son medicamentos que se les dan y además carísimo, difíciles de seguir y para poder salir adelante, porque deja secuelas secundarias muy fuertes", dijo Marrufo Gutiérrez.

Detallo que, desde que falleció su mamá y su hermana estuvo muy enferma esperaba la vacuna con ansias.