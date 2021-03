AMLO llama a mantener medidas sanitarias para evitar tercer ola de COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque a nivel mundial y en México estén disminuyendo los contagios por COVID-19, llamó a la población a no confiarse y mantener las medidas sanitarias para evitar que no haya una tercera ola de contagios.

Al encabezar la supervisión de los trabajos del Tramo 2 del Tren Maya, el titular del Ejecutivo federal recordó que tras la primera ola de contagios se pensaba que ya estaba bajo control, pero a finales del año pasado hubo otro rebrote "muy fuerte" el cual, aseguró, "no nos rebasó".

"Celebramos que ya se haya iniciado la campaña de vacunación, porque eso es lo que nos va a dar más seguridad. No hay que confiarnos porque son como olas, ya habíamos pasado la primera ola y se pensaba que ya estaba bajo control, que ya el contagio había disminuido y se viene otra ola mundial, no solo afectando a nuestro país.

"Y ahora estamos también, no solo en México, en el mundo, viendo con buenos ojos el que está descendiendo el contagio, no es solo por la aplicación de la vacuna, porque se puede pensar ya se está aplicando la vacuna ya se están sintiendo los efectos, no, es un proceso que tiene esta pandemia, este virus, que ahora está con menor intensidad en México y en el mundo.

"Pero no confiarnos porque no queremos una tercera ola. Ya para septiembre, octubre del año pasado estábamos a la baja, más tranquilos y el fin de año se vino muy fuerte, diciembre fue muy fuerte, enero y ya en febrero empezó a bajar; y lo mismo ahora el número de contagios".

Acompañado por el gobernador Carlos Miguel Aysa, el presidente López Obrador detalló que en México se tiene una disponibilidad del 70% de camas de hospitales y en la Ciudad de México tenemos una ocupación mayor del 50%.

"Pero en la Ciudad de México hace dos meses llegamos a tener una ocupación del 92%, tuvimos que ampliar infraestructura hospitalaria, camas; afortunadamente no fuimos rebasados, pero sí fue mucho el daño que causó en esta segunda ola el Covid.

"Por eso, a cuidarnos para evitar la tercera ola", agregó.

El Mandatario apuntó que la ventaja que se tiene es que ya se cuenta con la vacuna contra esta pandemia y la cual, recordó, ya se aplica en todo el país.

"Es de aplicación universal, a todos nos va a tocar la protección, la vacunación, es universal y es gratuita la aplicación de la vacuna", agregó.