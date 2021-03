Géneros de cine que casi han muerto en la última década

Las tendencias son parte importante en cualquier ámbito de la cultura popular. Moldean patrones pero también trazan caminos a seguir; no en el sentido de limitar, sino de, a partir de ellos, invitar a una nueva creatividad.

En el cine, de pronto hay géneros en auge y su presencia desplaza a algunas tendencias que se ven en declive. En los últimos diez años, estas son algunas tendencias de géneros cinematográficos, que han perdido fuerza significativamente.

Distopías adolescentes

El género vio nacer muchas franquicias, desde Divergent a The Hunger Games o Maze Runner, o intentos de serlo, The Host o The Giver; sin embargo, tanta oferta creó una acumulación que terminó por hartar. Luego de muchos ejemplos fallidos, la idea poco a poco fue yendo a menos.

Películas de parodias

Iniciando el milenio con ejemplos como Scary Movie, las copias, específicamente emulando la fórmula de esta franquicia, riéndose de toda cinta de la cultura popular del momento, no dejaron de fluir: Spanish movie, Epic Movie, Disaster moive, etc. Afortunadamente, eso quedó atrás.

Acción y aventura épicas

Luego del éxito de Gladiador y 300, el espectador estaba ávido de grandes producciones, peleas, espadas y otros relatos épicos de épocas antiguas. Pompeii, The Legend of Hercules o Exodus: Gods and Kings funcionaron, pero el género se fue a pique. El poco éxito del remake de Ben-Hur es prueba.

Fantasía juvenil

Con Harry Potter y The Chronicles of Narnia, las historias adolescentes ambientadas en mundos mágicos y basadas en libros fueron donde el cine puso la mira. Beautiful Creatures, Seventh Son, Pan o A Wrinkle in Time fueron fracasos, de taquilla y de convertirse en franquicia. Y hasta ahí llegó.

Comedias románticas de ensamble

Quizá todo comenzó con Love actually. La respuesta hollywoodense, con Valentine’s Day, siguió queriendo acaparar, llámese Mother’s Day o New Year’s Eve. No fueron los únicos intentos de emular la fórmula, pero fueron en parte la razón por la que la propuesta comenzó a ser rechazada.

Películas de terror ‘found footage’

El ‘found footage’ o metraje encontrado se refiere a narrativas creadas a partir de supuestos documentos reales que cuentan algo que en realidad es actuado. Tras The Blair Witch Project, Rec fue el boom del género, pero luego de Paranormal Activity, y hay muchas cintas más, ya no funcionó.