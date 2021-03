'Tiktoker' acusa a tienda comercial de racista por etiquetado de maquillaje

La usuaria con el perfil @alynicoletta en TikTok, compartió un video desde el área de maquillaje de una sucursal de la mencionada tienda en Kentucky, EUA, en el cual señala que los correctores de ojeras con tonalidades oscuras cuentan con etiquetas de seguridad, las cuales los otros no poseen.

"Estoy en el Walmart local, estoy viendo la sección de maquillaje y noté esto. Estoy viendo los correctores y todo es normal pero, una vez que llegas a los tonos más oscuros, tienen pequeñas etiquetas de seguridad por todas partes. Pero no para los colores más claros (...)Entonces Walmart, dime que eres racista sin decirme realmente que eres racista", dice la joven en su video.

De acuerdo a las acusaciones de la joven, Walmart estaría considerando por su etiquetado 'que las personas blancas no son un peligro de robo, a diferencia de aquellas que posee un tono de piel diferente'.

Tras la polémica que generó el video, la Comisión de Derechos Humanos de Kentucky, se puso en contacto con la sucursal, lo que derivó a que ésta modificará el etiquetado de sus productos de maquillaje.

Una imagen compartida por el organismo en Twitter, muestra a los productos de todas las tonalidades con el mismo etiquetado de seguridad.

After reaching out, the Walmart in question made changes to the tagging process for their makeup. Thank you for highlighting this issue. https://t.co/A2Y1dxEMO5 pic.twitter.com/eR6Wxw207V