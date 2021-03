Para quienes no creían que aparte de los llamados Servidores de la Nación hay funcionarios federales que un día sí y otro también estorban en el proceso de vacunación e innecesariamente lo retrasan en sus afanes por exprimirlo electoralmente, uno de los ejemplos fue la actuación del superdelegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado. Nuestros subagentes, que todo lo oyen, nos reportan que hace pocos días señaló a las "autoridades locales" de estar saboteando el proceso de vacunación de los adultos mayores al brindarles información equivocada respecto al día y la hora. Posteriormente se supo que en lugares donde existen Administraciones municipales de oposición a su partido, Reyes no aceptaba ni sillas, ni agua, ni refrigerios para las personas mayores de 60 años que necesariamente deben tener un reposo de por lo menos media hora luego de la inoculación.

Pero casualmente en Piedras Negras, donde la Administración es morenista, se apersonó junto con las autoridades municipales para anunciar con "bombo y platillo" la llegada de 17 mil vacunas Pfizer el pasado lunes, para empezar la vacunación… Y que con esa cantidad se inmunizaría a 20 mil personas. Hasta dijo que acudirán los vacunadores a las casas para atender a quienes por alguna discapacidad no puedan moverse. Lo malo fue que las vacunas llegaron desde el pasado martes, pero siguen guardaditas porque, si bien les va, hasta este domingo o el lunes iniciará la aplicación, por lo que muchos se empezaron a preguntar si no se suponía que para el Gobierno federal ¡la salud es primero!

**************

Nuestros subagentes, disfrazados de aficionado al futbol desesperado por no encontrar boleto, nos reportan que aunque muchos están optimistas por la reactivación de los juegos en la cantina más grande de la región… Perdón, el Territorio Santos Modelo, y otros no tanto, ante las opiniones que se dividen en torno a la decisión del Subcomité Regional de Salud respecto al riesgo de que suban los contagios por el funesto COVID-19, el "góber" Miguel Riquelme dijo que "es una prueba piloto", pero no se busca complicar el tema de salud ni perder lo logrado respecto al control de las cifras de contagios y hospitalizaciones. Si las cosas salen bien, los aficionados podrán seguir asistiendo a ver perder a su equipo en vivo y en directo, de lo contrario se volverán a aplicar nuevas medidas de control y se cerrarán las puertas de nuevo. La que dio brincos con la noticia fue la directora del teleférico, Verónica Soto, quien podrá desempolvar su vendimia de "snacks" en el estadio; ya hasta ofreció vender pruebas rápidas, pero esta vez no en dólares. Respecto a la Semana Santa, que también se señala como potencial riesgo de contagios, las autoridades aseguraron que no habrá eventos religiosos masivos y se mantendrán alerta para monitorear en las cinco regiones y cualquier cambio en el comportamiento de los números será atendido. Pero el llamado fue a no adelantar cosas y mejor que los ciudadanos sigan cuidándose. La lucha libre es otra de las actividades que se reactivaron y no hay solicitudes hasta ahora de los clubes de beisbol ni futbol americano. Tampoco faltó el mal vibroso que renegó porque mientras las escuelas siguen cerradas, las cantinas, restaurantes, bailes y el estadio abren sus puertas.

**************

A poco menos de un mes para que arranquen de lleno las campañas electorales de quienes suspiran a las alcaldías en los 38 municipios de la entidad, así como los que sueñan una beca… Perdón, diputación federal por alguno de los siete Distritos electorales de Coahuila, lo que abunda en estos momentos son las encuestas. Nuestros subagentes nos comentan que, todas hechas más "a modo" que apegadas al sentir de los ciudadanos, refieren las preferencias electorales, pero de estos momentos. Así, buscan confundir al electorado con cifras como las difundidas recientemente por la costosa Consulta Mitofsky, que hizo una "medición" sobre las preferencias electorales de cara a la elección de alcaldes en Saltillo y Torreón, colocando desde luego a los "aspirinos" del resucitado PRI Chema Fraustro Siller y Román Alberto Cepeda, con mayores porcentajes de ventaja sobre sus contrincantes de Morena, en caso de serlo, Luis Fernando Salazar, y del PAN, Marcelo Torres. Nuestros subagentes, disfrazados de encuestador bien pagado, nos dicen que ejercicios como estos se incrementarán en las próximas semanas al calor del proceso, ya que cada partido con sus candidatos pretende llevar agua a su molino. Pero lo que pierden de vista es que falta un largo trecho y serán los electores el 6 de junio los que pudieran cambiar las posiciones.

**************

Nuestros subagentes, disfrazados de policía cibernético, nos reportan desde la "capirucha" del esmog que por fin se publicó el decreto mediante el cual se autoriza la Unidad de Inteligencia Financiera de Coahuila y ayer arrancó operaciones. Se logró vía convenio de blindaje en materia de seguridad contra las operaciones ilegales derivadas de la evasión fiscal, que firmó el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, con el brazo armado de la Cuarta Transformación, la UIF, a cargo del jefazo Santiago Nieto. Por cierto, más que la apertura de la oficina, llamó la atención que el encargado de una de las áreas de combatir la corrupción será el exalcalde interino de Torreón Jorge Luis Morán Delgado, quien se instaló en el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad en 2017 tras la licencia del entonces alcalde y ahora gobernador. Los subagentes aseguran que tuvo que pasarse tres largos años en la congeladora y sin estar en la sagrada nómina, al menos en la oficial, pues fueron muchas las "travesuras" que se aventó en ese año en que tuvo la presidencia municipal en sus manos. Se peleó con las lideresas y gran parte de la sagrada estructura priista, tuvo un manejo errático del presupuesto, además de que descuido notablemente la administración municipal por dedicarse a otras cosas, tras lo cual se generalizaron las versiones de que "colaboró" en mucho a que el PRI perdiera Torreón.

**************

Nuestros subagentes, disfrazados de patrulla descompuesta, nos comentan que a un fuerte problema se enfrentará el nuevo alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, para poner a trabajar realmente al jefazo de la Policía, Primo García Cervantes, que nomás no ha podido meter en orden a sus "muchachos", en eso de que mejoren realmente el sistema de patrullaje en la ciudad, de manera que haya presencia policiaca y mejore la percepción que tiene de ellos la ciudadanía. Los intrigosos subagentes dicen que hay sectores, como en las colonias del suroriente y otras del poniente, donde "curiosamente" no se paran, en tanto que tampoco realizan operativos que pudieran ser disuasivos para la comisión de delitos. Comentan también que sería bueno cruzar las estadísticas municipales que tiene la Fiscalía del Estado para ver cómo anda la presentación de denuncias, sobre todo en lo que respecta a robo a negocio y robo de vehículos de modelos anteriores al 2020, pues pudiera haber "otros datos" que sorprendan. Por cierto, en los corrillos de la DSPM corre la versión de que, aprovechando estos tres meses de la nueva administración municipal, los "polis" pudieran de plano tirarse de lleno a la hamaca, lo que agravaría más el problema; porque no les cayó nada bien que don Sergio les leyera la cartilla y les pidiera resultados, además de que les dijo que tenían que empezar a coordinarse con las autoridades de seguridad de otros niveles de Gobierno, algo que hasta la fecha se han negado a realizar.

**************

Quién se evidenció durante la pasada reunión del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna fue el temido comandante Adelaido Flores, coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública de la provincia de Coahuila en la región, quien había estado entre las sombras durante un tiempo, pero quiso salir de ellas al ponerse como superhéroe ante su jefazo, el "góber" Riquelme, al decir que le sorprendía cómo era posible que los inspectores de las demás dependencias estatales no cerraran lugares de dudosa procedencia, y hasta se respondió al decir que tal vez era porque tenían miedo, lo que llamó la atención de nuestros subagentes, disfrazados de aires lavados descompuestos del Centro de Convenciones, pues si muy entrón se creía don Adelaido, igual hubiera cerrado el lugar para apoyar a sus "colegas", por lo que algunos dicen que más bien no se "arregló" con los del establecimiento y por eso insistió en intentar clausurarles. De paso también le cuestionaron por qué no hace lo mismo con otros establecimientos que violan las medidas sanitarias y uno que otro permiso, como uno en el Paseo Morelos, donde aseguran tiene sus "intereses".