Registran a más de 8 mil para recibir dosis

Una gran afluencia de adultos mayores de 60 años se registró este viernes en las instalaciones del CONALEP de Piedras Negras, a donde acudieron para registrarse o verificar que los servidores de la nación tuvieran sus datos completos y un número telefónico para que se les comunique el día, la hora y el lugar donde recibirán la primera dosis de la vacuna.

Y es que, tentativamente, será el próximo miércoles cuando se lleve a cabo la aplicación de la vacuna en este municipio fronterizo, siendo el biológico de la empresa farmacéutica Pfizser-BioNTech; por lo que se espera que lleguen 17 mil dosis este lunes.

Hasta el pasado jueves la cifra de adultos mayores de 60 años que acudieron a registrarse al Conalep, suman más de ocho mil personas, según dio a conocer Rocío Domínguez Vital, subdelegada de programas de la Secretaría d Bienestar en la región norte de Coahuila.

ACUDEN A REGISTRO

Marcelino Hernández, quien tiene su domicilio en la colonia Infonavit de Piedras Negras, es uno de los más de ocho mil adultos mayores de 60 años que han acudido a dicho plantel educativo a registrarse; aun y que ya están registrados en la plataforma de la Secretaría de Salud.

Señaló que ya tenían su número de folio, solo que acudieron para verificar que tuvieran sus datos completos y estar listos para recibir la vacuna; fue lo que señaló el ciudadano, quien acudió a realizar este trámite en compañía de su esposa.

"Allá ellos, cada cabeza es un mundo. Cada quien sus ideas, se escuchan muchas cosas, que dan malestares; pero aún con las vacunas de la polio dan calentura, hay reacciones, en esta obviamente que hay reacciones", fue lo que comentó Marcelino Hernández al preguntarle qué opinaba del rechazo a vacunarse de algunos adultos mayores.

Blanca Rodríguez Pérez, quien vive en la colonia Las Palmas, acudió a las instalaciones del CONALEP tras escuchar a los medios de comunicación, que acudieran a verificar los datos de su registró; pues señaló que acudieron a registrarla directamente a su domicilio.

Detalló que solo le pidieron la credencial de elector, tomaron los datos, le pidieron su número de teléfono, y le manifestaron que esté pendiente por que le llamarán para que la semana y donde le dirán que van a necesitar para la vacunación.

"Cuando yo me registré, no me dieron ni número, ni folio, ni nada. Pero incluso fueron a mi casa y me habían llamado, pero no me quise quedar así y quise venir a asegurar mi registro aquí en el CONALEP", detalló Rodríguez Pérez.

Respecto al rechazo de cierto porcentaje de adultos mayores para aplicarse la vacuna contra el Covid-19, consideró que es una decisión personal y muy respetable si desean o no vacunarse.

"Si, porque nos da seguridad porque va a reforzar nuestro organismo. Claro eso no significa que no nos podemos contagiar, pero es una ayuda, sobre todo para personas de nuestra edad", dijo Blanca Lourdes Rodríguez.