Pastor causa indignación al decir que ‘las esposas deberían perder peso’

Un ministro de una iglesia bautista en Estados Unidos estás siendo fuertemente criticado luego de decir que las mujeres casadas "deben adelgazar" y verse “menos marimachos" para complacer a sus maridos.

Stewart-Allen Clark de la ‘1st General Baptist Church’ en Malden, Missouri, pronunció estas palabras durante un sermón el domingo pasado. “Señoras, esto es lo que necesitan saber sobre los hombres: no le den una razón para ser como este 'novio distraído' [en referencia al meme]. ¿Por qué tantas veces las mujeres, después de casarse, se dejan llevar? Ahora, miren, no estoy diciendo que todas las mujeres puedan ser la épica esposa trofeo de todos los tiempos, como Melania Trump; no estoy diciendo eso en absoluto. ¡No todo el mundo se ve así! ¡¿Amén?! ¡Pero tampoco es necesario que parezcas una marimacha!", dice Stewart, detalla el New York Post. “Los científicos han descubierto, por cierto, un alimento que disminuye el impulso sexual de la mujer. Se llama: el pastel de bodas", fue como cerró su discurso.

Sus palabras fueron tan controvertidas, que la iglesia se vio obligada a emitir un comunicado: "El sermón incluyó comentarios que no son consistentes con nuestra posición y valores. Los bautistas generales creen que toda mujer fue creada a imagen de Dios y por eso deben ser valoradas. Además, creemos que todas las personas, independientemente de cualquier otro factor, son tan amadas por Dios que Cristo murió por ellas".

“De acuerdo con nuestra estructura, el Comité Ejecutivo recomendó que el Consejo de Asociaciones y el Presbiterio MoArk investiguen las declaraciones y tomen las medidas adecuadas”, escribieron también el 2 de marzo en Facebook. "A partir del 2 de marzo de 2021, el pastor Stewart-Allen Clark tomó una licencia y está buscando asesoramiento profesional", agregaron.