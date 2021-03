Niña vende limonada para pagar por su propia cirugía de cerebro

El año pasado Liza Scott, de 7 años, de Homewood, Alabama, inició un puesto de limonada para ganar dinero y poder comprarse cosas. Ahora, el puesto de venta ayuda a recabar dinero para pagar por una cirugía de cerebro que necesita.

Hace un mes, los doctores dijeron que las convulsiones que Liza había estado sufriendo se debían a una malformación en su cerebro que requería cirugía, cuenta Elizabeth Scott, la madre de la niña. Aún estando en el hospital, Liza propuso poner de nuevo el puesto de limonadas, para juntar dinero para los gastos médicos.

"Le dije: 'No tienes que hacer eso'. No hay ninguna expectativa de que ella haga algo para ayudar a pagar las facturas. Soy una madre soltera, cuido de mis hijos por mi cuenta", cuenta Elizabeth, cita el New York Post.

Liza ha insistido en ayudar y hasta ahora llevan recolectado más de 12 mil dólares (255 mil pesos), la mayoría en donaciones. “Le gusta ser parte del equipo. Esto es algo de lo que ella realmente puede apropiarse”, añade la madre. Sobre la cirugía, Liza dice: “No estoy preocupada, pero tengo miedo".