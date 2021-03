Padres casan a sus hijos entre sí, ‘porque eran amantes en la otra vida’

Hermanos gemelos de 5 años de edad en Tailandia se casaron recientemente bajo la creencia de sus padres de que los niños ‘fueron amantes en su otra vida’.

Washirawit Bee Moosika y Rinrada Breem contrajeron matrimonio simbólicamente en una ceremonia no legal que se llevó a cabo el pasado 4 de marzo, reporta el Daily Mail.

Sus padres, Weerasak, de 31 años, y Rewadee, de 30, siguen la religión budista y aseguran que los niños nacieron juntos porque tienen ‘la misma energía’, un karma de una vida antigua en la que eran amantes, pero que fallecieron antes de poder morir.

Los padres creían que debían casar a los niños a la primera oportunidad o sus vidas estarían ‘perseguidas por la mala suerte’.

“Me siento muy afortunada de tener gemelos, pero me preocupa que algo los siga de sus vidas anteriores. Creemos que deberían estar casados para eliminar ese karma”, dijo la madre. Su esposo a su vez comenta que no tenían más remedio que casar a sus hijos, ya que las creencias supersticiosas tailandesas sugieren que uno de los gemelos se enfermaría a menos que se casaran. “'Solo estamos haciendo esto para asegurarnos de que nuestros hijos estén seguros. No queremos que se enfermen y no hay nada que perder si seguimos esta creencia”, declaró Weerasak.