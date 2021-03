Justifica AMLO outsourcing en refinería Dos Bocas

El presidente Andrés Manuel López Obrador instó ayer a la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, a aclarar el caso de una presunta empresa fachada que opera en Dos Bocas con servicios de outsourcing, aunque consideró que está justificado.

"Sí está justificado, no conozco el detalle. Lo que sí sé es que la construcción de esta obra está bajo la responsabilidad de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, que es íntegra, honesta, recta, es de las mejores o de los mejores servidores públicos", elogió.

"Es un motivo de orgullo tener a Rocío Nahle colaborando en el gobierno de la transformación y está haciendo muy bien las cosas, no es corrupta, o sea, no es, bueno, no lo voy a decir, no son los secretarios de Energía que había antes, ahí se lo dejo a usted de tarea".

Se dio a conocer ayer que las obras de la refinería de Dos Bocas son operadas por una filial de Pemex, pero en realidad están en manos de una empresa que ofrece servicios de outsourcing y la rendición de cuentas está en total opacidad.

La empresa encargada de la nueva refinería es PTI Infraestructura de Desarrollo (PTI-ID) de Pemex, pero es una empresa que no tiene empleados, por lo que los servicios administrativos, legales y financieros están a cargo de MGI Asistencia Integral, empresa creada en el sexenio pasado.

Lo anterior lo informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al advertir que existe un fenómeno de "tercerización de servicios" en este proyecto, valuado en más de 180 mil millones de pesos, lo que aumenta el riesgo de no contar con mecanismos de control y rendición de cuentas.

López Obrador desacreditó la información y expresó que la ASF "seguramente" se equivocó en este tema, como en el caso del Aeropuerto de Texcoco.